白禮頓絕殺搶首名　英超4隊橫掃歐霸歐協聯

歐霸盃、歐協聯分組賽周五(15日)凌晨結束，首度出戰歐洲賽嘅英超球隊白禮頓，主場1比0絕殺法甲勁旅馬賽，戲劇性搶走歐霸盃B姐首名，直接躋身16強賽事，避免危機四伏嘅附加賽。除白禮頓之外，利物浦(歐霸盃)、韋斯咸(歐霸盃)同阿士東維拉(歐協聯)都以小組首名晉級，為英超「搶分」。

白禮頓今屆頭2輪只得1分，但之後愈戰愈勇，今仗迎戰馬賽要贏波先可以搶首名，結果去到88分鐘由巴西前鋒祖奧柏度一箭定江山，小勝1比0完成任務，祖奧柏度亦以6球暫列歐霸射手榜第1位。白禮頓拎到首名直接入16強，避免喺附加賽硬撼AC米蘭、賓菲加等歐聯「空降」球隊。

另外2支出戰歐霸盃嘅英超球隊，利物浦出大量副選下作客1比2不敵聖基萊斯聯，無損佢哋以E組首名出線；至於A組韋斯咸主場2比0擊敗弗賴堡，力壓對手以小組首名晉級。根據Opta數據，今次係英超自20/21球季後，再次有3隊代表齊齊拎到歐霸盃分組賽小組首名。

歐協聯方面，阿士東維拉喺E組作客辛連斯基被逼和1比1，仍足夠以1分壓倒歷基亞拎到小組首名。今屆各大聯賽嘅「歐洲排名系數」會影響來季歐聯席位分配，英超4支歐霸、歐協聯代表嘅爭氣成績，將會英超搶到唔少分數。

●歐霸盃16強名單(8隊小組首名)：

韋斯咸、白禮頓、格拉斯哥流浪、阿特蘭大、利物浦、維拉利爾、布拉格斯拉維亞、利華古遜

●歐霸盃附加賽名單(8隊小組次名)：

弗賴堡、馬賽、布拉格斯巴達、士砵亭、圖盧茲、雷恩、羅馬、卡拉巴克

●歐霸盃附加賽名單(8隊歐聯小組第3名)：

加拉塔沙雷、朗斯、布拉加、賓菲加、飛燕諾、AC米蘭、年青人、薩克達