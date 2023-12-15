祖高域為教練失落年度最佳抱不平：寫下歷史都未夠

ATP(男子職業網球總會)公布了年度最佳教練，協助塞爾維亞球王祖高域贏得三項大滿貫及重奪年終第一的伊凡尼西域竟意外落選，愛徒祖高域即為教練抱不平，並揶揄「我猜想我們要贏晒4大滿貫先有可能取得年度最佳教練」。協助意大利新星仙拿創出個人生涯最佳成績的兩位教練Darren Cahill及Simone Vagnozzi，被ATP評選為年度最佳教練，令伊凡尼西域再度失落這項榮譽。

祖高域今年取得生涯最佳成績，贏得三項大滿貫冠軍及年終賽錦標，並重奪年終世界排名第一，第8度成為年終「一哥」。對於自己教練失落年度最佳教練獎，祖高域在個人社交平台先恭賀仙拿的兩位教練獲獎，但再跟自己教練帖文:「Goran(伊之名字)，我猜想我們要一次過贏晒4大滿貫才可能(只是可能)被考慮年度最佳教練...年終第1，3個大滿貫及世巡總冠軍，這寫下歷史的成績仍不足，我親愛的教練。」伊凡尼西域都有入圍年度最佳練教練，但最終不敵於西班牙小天王艾卡華斯的教練費拉羅。

至於當選今年年度最佳教練的Darren Cahill及Simone Vagnozzi，則協助意大利新星仙拿奪得首個1000級大師賽，並在溫網闖入生涯首個準決賽及年終賽決賽，而仙拿亦協助意大利歷史性贏得台維斯盃冠軍，世界排名由年初的15跳升至第4位。