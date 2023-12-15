世界足球先生3強　夏蘭特「理應」贏美斯？

國際足協(FIFA)周四(14日)公布今年世界足球先生最後3強名單，阿根廷「球王」美斯將會同艾寧夏蘭特、基利安麥巴比爭逐殊榮，早前已經拎到金球獎嘅美斯，被視得獎大熱，不過值得留意嘅係，今次評選嘅計算日期係卡塔爾世盃「之後」，帶領曼城做「3冠王」嘅艾寧夏蘭特理論上更值得得獎。

FIFA喺9月份已公布「最佳男足球員」(世界足球先生)12強候選，最終奇雲迪布尼、貝拿度施華等被踢走，只剩美斯、艾寧夏蘭特同基利安麥巴比角逐。今屆評選準則只參考球員喺2022年12月19日至2023年8月20日期間嘅表現，美斯今年2月第7度奪世界足球先生嗰陣，已經「用咗」世盃冠軍嘅加乘。美斯上季嘅戰績，係率領巴黎聖日耳門贏法甲冠軍兼成助攻王，下半季已轉戰美職，論成績絕對唔及做「3冠王」破晒英超入球紀錄嘅艾寧夏蘭特。

世界足球先生結果分4部份投票，包括FIFA所有成員國嘅國家隊主帥(25%)、隊長(25%)、傳媒代表(25%)以及球迷投票(25%)，不過投票者會唔會遵守選舉定落嘅「評分時間」，定係靠「印象」投票就好難預測，如果美斯真係成功衞冕，將係紀錄性第8度獲獎。頒獎禮會於明年1月15日喺倫敦舉行。