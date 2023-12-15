許建德奪洲際GT賽獨立盃錦標　成為雙冠王

香港賽車運動員許建德（Jonathan）於2023年洲際GT挑戰賽的最後一站，阿聯酋海灣12 小時耐力賽上克服不利因素，順利奪下IGTC獨立盃的年度錦標。

該香港車手在這場於亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）舉行的分站賽上必須取得獨立盃三甲名次才能封王。他聯同謝榮鍵、英國車手Chris Froggat 以及意大利藉的 Eddie Cheever III一同駕駛93號Sky Tempesta Racing麥拿侖720S GT3 Evo戰車出賽，最終許建德獲獨立盃第2名，在年度錦標爭奪戰上以4分優勢拿下個人今季第二項國際賽總冠軍。

Jonathan今年不僅在IGTC中度過一個極成功的賽季，他還在本季的G 世界挑戰賽歐洲賽耐力賽上大放異彩，在與Sky Tempesta Racing一同經歷了不凡的一個賽季後榮獲本年的銅盃車手總冠軍。這位香港車手去年於阿布達比的同一站比賽中奪得Pro-Am組別季軍，故此他對這場12小時賽充滿信心。許建德在今個賽季揭幕戰的澳洲巴瑟斯特12小時耐力賽中贏得獨立盃冠軍，亦於比利時斯帕24小時耐力賽，以及美國印第安納波利斯8小時耐力賽中均獲得第二名，使他在本站閉幕戰前在獨立盃車手榜上以11分領先。

93號的麥拿侖戰車都是四位車手今年的戰駒，他們都對戰車十分熟悉。由於場地的抓地力在日夜間有很大的變化，在技術伙伴Garage 59 的支持下，Sky Tempesta Racing充分利用練習賽的數據，為這場極具挑戰性的耐力賽調整出最佳的設定。可是，車手們在排位賽中仍未能完全發揮出戰車的潛力，因為戰車的引擎出現技術問題，他們只能在排位賽中取得全場第14位，Pro-Am組別第7位，這亦成為他們於這場12小時耐力賽的起步位置。這部帶有 Sky 幻彩車花的麥拿侖戰車，在今年所有的賽事中都以後勁凌厲著稱。他們於這賽季最後一杖再以同一姿態，以協助許建德達成贏得獨立盃冠軍的創舉。

星期日下午起步的比賽由 Chris Froggatt 率先負責第一棒，他排在第7行的位置起步，在酷熱沙漠的環境下迅速起動。可惜他在起步後只經過兩個彎角，便被對手撞至打滑掉頭，他們的排名下跌至最後。儘管93號的麥拿侖戰車受到些微損壞，但由於在比賽早段，賽事曾由安全車帶領，他們亦因此能馬上回到車群裡繼續作賽。到比賽中段，許建德自 Chris Froggatt 手上接過戰車上場作賽，並以穩定的發揮逐漸追上前車。當他試圖超越對手提升名次時，Jonathan更與25號的法拉利對手展開觸目驚心的近距離格鬥並且有過些許碰撞。這名香港車手一直奮力駕駛著已兩度受損的戰車，在有限的條件下發揮出最理想的速度，展示出他爭取贏得年度錦標的決心。

隨著12小時賽進入後段的晚間時段，戰車由謝榮鍵、Eddie Cheever 和 Chris Froggatt 繼續輪流作賽。幾位車手都全力在讓受損的戰車在荊棘滿途的條件下保持著爭標希望。Sky Tempesta Racing 的戰車在比賽的最後四分之一的大部分時間內，都保持在獨立盃第 3 位的位置。然而，就在距離完成比賽只餘下20分鐘之時，領先獨立盃的賽車因為出了問題，需緊急進入維修站，許建德和他的隊友因而能夠再進一級，提升名次至獨立盃第2位。

這四人組合最終以Pro-Am組別第6名，獨立盃第2名衝線。許建德在獨立盃車手榜上獲得寶貴的18分，成為首位贏得洲際GT挑戰賽獨立盃錦標的香港賽車運動員，達成他於賽前訂下目標。對於代表香港，成功登上全球賽車運動頂峰的Jonathan來說，這絕對是一個重要的里程碑。更重要的是，許建德創下於同一賽季內，連續獲得兩項國際頂級大賽的年度總冠軍，成為史無前例的港產雙冠王。這位近年努力不懈為港爭取好成績的賽車運動員，將繼續保持佳態，於GT3賽車領域上尋求為香港贏得更多的錦標。