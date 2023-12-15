亞殘運獎牌代表獲近720萬獎金　游泳乒乓球成大贏家

香港體育學院周五（15日）聯同香港賽馬會及中國香港殘疾人奧委會，舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒獎典禮，向一眾亞殘運獎牌得主頒發約720萬港元的獎金，「輪椅劍后」余翠怡表示會把部分獎金，用作為家人購買到巴黎的機票和比賽門票，讓他們於來年巴黎殘奧到場為自己打氣。

香港隊於剛過去的杭州亞殘運，取得8金15銀24銅共47面獎牌，表現出色。余翠怡及游泳的鄧韋樂等多名獎牌運動員皆有出席，不過羽毛球及硬地滾球代表隊，因要出外比賽未有現身。一眾運動員合共獲發接近720萬獎金，其中游泳及乒乓球同樣得到接近169萬，並列成為大贏家。

連同個人和團體賽，於杭州亞殘運奪得1銀3銅的余翠怡，表示會考慮把獎金用作投資，或為家人支付到巴黎的費用，讓他們親身支持自己出戰殘奧：「今年很多時間都花在比賽或集訓上，較少陪伴家人，所以亞殘運之後已和他們去旅行，而今次獎金可能會用作購買機票和比賽門票，讓家人到巴黎看我打殘奧。」「翠怡」又稱爭取來年奧運資格未有太大問題，有望屆時同時出戰重劍、花劍及佩劍3個劍種的項目。

至於在杭州亞殘運勇奪2金3銀的游泳代表陳睿琳，坦言對成績感到意外，盼望來年能夠爭取殘奧金牌：「以我今年游出的時間，應該有力在其他賽事獲得較高排名，希望可以在巴黎殘奧為香港爭取1面金牌。」