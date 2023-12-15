接手老字號　黃金寶單車鋪荃灣開幕

香港單車傳奇人物黃金寶正式接手「同榮單車」成為老闆，轉型後仍致力推動單車運動，他期望將來可更全面踩入本地學校，以多方位的方式推動香港單車運動發展，以及傳承「同榮單車」這個香港單車界老字號。

在黃金寶以及他的團隊努力下，「同榮單車」的荃灣旗艦店周五（15）正式開幕，逾百嘉賓出席，包括多位昔日單車名將，包括前世界冠軍郭灝霆、［鐵血女車手］黃蘊瑤、張敬煒、陳振興及現役港將梁峻榮等都有出席。

這家佔地接近萬尺的旗艦店，鄰近踩車熱點青山公路起點旁，除了售買各類單車產品、配件外，店內擺設了這位前「亞洲車神」於運動生涯的戰利品，仿如小型博物館。此外，店內另一個特別之處就是附設了騎行姿勢設定的儀器場，及一家提供輕食旳咖啡店，讓單車發燒友在踩車之餘有一個聚腳及休息的好去處。

阿寶在開幕禮後強調接手單車店並不主要在商業層面上，「銷售工作主要交給有關同事，但自己想藉這個平台從不同方向推動單車及體育，甚至到學校作推廣，進行不同的訓練班，希望大家市民都參與運動。」

「同榮單車」成立於60年代，是香港最老字號的專業單車零售店。創辦人歐陽良先生是一位單車愛好者兼運動員，在單車店成立後，他便開始引入歐洲知名品牌的競賽單車及零件到香港，促進了香港單車運動的發展。過去，「同榮單車」一直默默支持香港單車運動員，經常向港隊捐贈昂貴的單車器材，當中受惠者就有前「亞洲車神」黃金寶。歐陽先生與黃金寶雙方一早就有共識，在後者完成港隊的運動員生涯後，便會接手經營「同榮單車」。

阿寶表示：「我非常感激歐陽先生過去對運動員的支持以及對香港單車運動發展的貢獻。『同榮單車』是香港單車店的老字號，承載了香港幾代單車人的美好回憶，我希望可以傳承這個品牌以及歐陽先生推動香港單車運動的理念。所以，在去年結束了在奧委會的工作後，我便正式接手管理及營運這家單車店。我希望除了營銷單車產品外，更可以籌組訓練班以及不同的活動，以更全面的方式推動香港的單車運動發展。」

「同榮單車」由黃金寶率領的團隊包括：多位前港隊成員張敬煒、曾啟明、鄧宏業、前中國香港單車總會行政總監黃志如，安排不同級別的訓練課程，進一步在社區層面推廣單車運動。除了實體單車訓練外，亦設室內單車機訓練，令單車愛好者、業餘單車運動員可全天候進行練習及交流。「同榮單車」期望旗艦店的開展可令大眾更容易去接觸單車運動，一方面引進及營銷專業單車器材，另一方面藉着籌辦教培課程和活動去推動香港的單車運動發展，從而令「同榮單車」及單車運動可延續發展下去。