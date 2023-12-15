麥世霆全國泳賽200蛙奪銀　被覃海洋摸頭作鼓勵

17歲香港游泳新星麥世霆（Adam）再創佳績，於濟南奧體中心舉行的全國游泳錦標賽中，男子200米蛙泳決賽以2分12秒12僅屈居世界冠軍蛙王覃海洋之後，為港爭得一面銀牌，他的表現惹來國內傳媒關注，衝線後覃海洋更在池中摸摸Adam的頭，表示欣賞及加以鼓勵。

2023年全國游泳錦標賽是中國泳壇年度盛事，今屆共有28支代表隊、537名精英賽，包括張雨霏、徐嘉余、李冰潔等名將角逐。矚目的男子200蛙泳賽有世界紀錄保持者、今年包攬福岡世界賽3面蛙泳個人賽金牌的「蛙王」覃海洋壓陣，結果他以2分09秒45首名觸池大熱奪金，而比他年輕7年的Adam則以2秒67之差，爭得一席亞軍。這是杭州亞運決賽後，該港將再次同場挑戰覃海洋。

麥世霆首次參加全國賽，即能在大型賽事擊敗眾多對手，再一次證明了他的潛質，事實上，麥世霆早前於以色列的世界青年游泳錦標賽男子200米蛙泳奪冠，今年成績大躍進，國內傳媒也形容他為明日之星。被問到與覃海洋同場比拚的感想，「他那麼快那麼強，我自己也要更努力，希望有一天達到更高的水平。」