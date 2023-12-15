足總盃　東方鬥晉峰爭入4強

「足總盃」周六（16日）上演第3場8強戰，東方假旺角大球場與晉峰對決。重返勝軌的東方，將力爭繼上季後再打入4強；至於「粉紅兵團」已證明具備與強敵周旋的能力，是役絕對不會坐以待斃，雙方為晉級絕無保留！（無綫電視85台周六下午3時直播）

上季4強止步的東方，今季捲土重來，當然希望能在「足總盃」有一番作為。東方上場於聯賽擊敗勁敵標準流浪，惟主教練盧比度（Chino）認為球隊表現未如理想，強調今場面對晉峰要避免重複犯錯：「冇咩人預計到晉峰喺『足總盃』首圈可以贏到大埔，一場過嘅盃賽咩都有可能發生，我哋絕對唔會覺得對住晉峰就可以輕鬆取勝，呢場只有傾盡全力先可以贏波。」余在言、孫銘謙及葉鴻輝等主力正隨港隊操練，但Chino表示他們今場可以候命。

上周對大埔一役斬獲加盟東方後首個入球的黃浩然（Andy），就認為入波有助提升信心：「除咗改善防守表現之外，都希望喺進攻上為球隊多作出貢獻。」東方賽前被看高一線，但Andy卻認為今場盃賽仍充滿挑戰：「晉峰轉咗南韓教練之後，踢法比以往更加體力化，踢法會好直接進取，對我哋嚟講每場波都唔易應付，只有全力踢先可以攞到好成績。」

晉峰「足總盃」首圈爆冷1球擊敗大埔晉級，今場再遇另一支前列分子東方，總教練何信賢指對手近況甚弗，加上射手巴科爾狀態火熱，同樣不容易應付，一場過淘汰賽會以穩守行先，相信球隊能夠再次炮製驚喜：「年紀可能係對手嘅隱憂，馬高斯、『阿邦』（即梁振邦）幾個都大，期望年青球員可用跑動收窄差距，希望踢得番贏大埔嗰場嘅水平，呢場如果晉到級，會對球員好大鼓舞。」值得一提，許澤崴累積5黃需要停賽，布雷迪則繼續養傷，而今場乃外援凱基的告別戰。

中場邵昀俊(Michael)指凱基近期客串防中後，的確令球隊防守表現有所改善，尤其他在頭槌、用波上較陣中華人優勝，令自己踢落更有自信。球隊今季首次與東方交手，Michael表示有信心箝制對方主力兼前科大隊友黃皓雋，目標殺入4強：「Anson一對一能力好強，之前大學或者職業賽場都成日對，大約估到佢會做到啲咩，希望球隊可以保持首圈對大埔表現，穩守突擊再做好啲。」

【預計兩隊正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：17.柳志成 3.高素巴耶夫 20.丹尼爾 2.賀爾

中場：27.馬高斯 16.梁振邦 23.馬希偉

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 10.孫銘謙

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：5.楊憲樂 20.鄭璟昊 77.金相佑 99.文智星

中場：4.李呈 10.凱基 8.邵昀俊

前鋒：9.袁世傑 17.何思哲 11.紀思昊