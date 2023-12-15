孫仔李察利臣着晒火　熱刺速破森林

英超搶分戰，諾定咸森林主場迎戰熱刺。熱刺上仗4比1大勝紐卡素，隊長孫興民交出1入球2助攻，李察利臣更梅開二度，結束1和4負走勢，預料將迎來強勢反彈，加上佢哋踢法非常進取，近4次聯賽作客全先入波，諾定咸森林料無招架之力，熱刺第一隊入球值得再追。（Now 621及611周六凌晨4時直播）

主隊諾定咸森林近況回落，近5場1和4負，上仗1比1賽和狼隊終止聯賽4連敗，領隊谷巴壓力沉重，需要贏波來改變現狀，無奈球隊可以做嘅唔多，首席射手艾禾尼爾受傷缺陣嚴重削弱攻力，連帶安東尼艾蘭加同基斯活特等鋒線球員都受影響，近3場僅入1球，就算主場出擊都無能為力，面對熱刺壓迫打法好難守得住。

另邊廂，熱刺傷兵問題仍然嚴重，占士麥迪臣同雲迪尹繼續缺陣，但李察利臣上仗對紐卡素復出，擔任中鋒重拾射門鞋，孫興民移任左翼鋒，兩人合共炮製4個入球，效果相當理想，中場又有比蘇馬同柏比沙亞拍住比蘭莊臣，中前場火力十足，領隊普斯迪高路可繼續貫徹執行壓迫戰術，全軍壓上進攻，爭取入球。

雖然人腳不整，但熱刺進攻踢法不變，對上10場不論勝負，全部先開紀錄，當中4場聯賽作客都先入波，包括作客激戰曼城踢成3比3，由孫仔開賽6分鐘先拔頭籌，今場熱刺第一隊入球熱得有道理。

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