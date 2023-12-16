浦和紅鑽殺入世冠盃4強　硬撼曼城

周五(15日)深夜，世冠盃第2圈賽事，浦和紅鑽憑後備上陣前鋒阿歷士舒賀克攻入全場唯一入波，以1比0擊敗利昂，打入4強，將會同歐聯盟主曼城爭入決賽。另1場4強由艾阿里對富明尼斯。

亞冠盃冠軍浦和紅鑽同墨西哥球隊利昂今仗交鋒勢均力敵，直至78分鐘先至出現突破性發展，後備上陣僅5分鐘嘅阿歷士舒賀克成為主角，喺對手壓逼之下冷靜射入，協助浦和紅鑽繼2007年之後，第2次晉身世冠盃4強，今屆對手係「三冠王」曼城，想打入決賽非常困難。

另1場世冠盃第2圈賽事，東道主沙特阿拉伯豪門伊蒂哈德未能再進一步，以1比3不敵艾阿里，埃及勁旅艾阿里喺21分鐘，由33歲老將阿里馬盧爾射入12碼打開紀錄。臨完上半場前，伊蒂哈德有1次扳平黃金機會，當時有艾阿里球員喺禁區內犯手球，被判罰12碼，但伊蒂哈德星級射手賓施馬主射，被門將艾舒拿維撲出。

換邊之後，艾阿里憑艾薩赫、艾疏亞各入1球，領先至3比0，伊蒂哈德大勢已去，即使補時由賓施馬入番1球，追至1比3都無補於事。艾阿里將連續4屆出戰世冠盃4強，但之前3屆都未能打入決賽，今屆將對巴西勁旅富明尼斯，能否打破宿命，大家拭目以待。