香港隊　額外放一日假　5名傑志兵歸隊復操　

為備戰明年1月「亞洲盃」決賽周，香港男子足球代表隊周六（16日）早上續在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開第三日本地集訓，5名傑志兵悉數歸隊，其中剛在「亞冠盃」正選上陣的陳晉一、陳俊樂，收操後同樣表示「好攰」，後者更笑稱：「如果再放多日假會仲好。」

傑志早前作客新加坡出戰「亞冠盃」分組賽，周四（14日）晚上才返港的5名港隊成員，包括陳俊樂、陳晉一、羅梓駿、周緣德及艾里奧，昨天獲特別批准放假一日，直至今早才歸隊，而5人是日同樣有份落場操練，以及參與分隊賽。

上場亞冠對獅城水手踢足全場的陳晉一，完成上午首課訓練後，笑言即使額外休息了一天，今早起床亦有點攰，惟身體暫時未有大礙。對於集訓期間將不能歸隊出戰「賽馬會菁英盃」，作為適齡球員的「一仔」則稱：「傑志都有足夠U22球員，相信唔會太影響成績。自己都想踢多啲比賽，但當然唔使球會、港隊兩邊走嚟走去，一定可以更集中備戰亞洲盃。」

另一名亞冠有份正選上陣的陳俊樂，則不斷強調「好攰」，承認剛才訓練時跑動有點吃力，笑言多放一天假期會更好。同時他又不忘大讚剛入籍的前鋒史提芬彭利拿：「佢射術同入楔好好，應該對港隊好大幫助。」至於亞冠在下半場才入替的羅梓駿，表示未感太疲倦，指自己無論心理或身體上，已準備好投入港隊訓練。