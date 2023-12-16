車路士讓得辣　寧願捧錫菲聯下盤

兩支都受到嚴重傷兵困擾嘅英超球隊對碰，「藍戰士」車路士主場迎戰錫菲聯。車仔表現飄忽，堅係捧唔落手，錫菲聯啱啱贏完賓福特，正所謂弱旅打度氣，呢排梗係食住上，搶得幾多得幾多，碰啱車路士近6場聯賽主場只得1勝2和3負，錫菲聯受讓球半/兩球，下盤極抵玩。（Now 623周六晚11時直播）

車路士仍然未能擺脫低沉狀態，近4場只得1勝3負，投注佢哋身上真係好惡搞，球隊受到嚴重傷兵困擾，最新又有列斯占士，佢喺上輪聯賽作客愛華頓輸0比2後加入十字軍行列，預料要冬窗重開，普捷天奴買入新球員，車仔先至會有大進展，聖誕新年快車可以暫時長反。

「藍戰士」球員平均質素當然好過錫菲聯，但原本領隊想用嘅陣式，因為傷兵問題，根本唔能夠發揮作用，唔係話A球員唔得，搵個同樣高質素嘅B球員落去頂，就可以有同樣效果，呢排車仔都係要捱。

錫菲聯其實都係傷兵滿營，不過佢哋上仗以1比0擊敗賓福特，終止3連敗，球隊肯定乘勢搶分，弱旅通常都係谷埋一啖氣去湧，錫菲聯今季聯賽只曾2勝，上次贏波係擊敗狼隊之後，跟住嗰場聯賽作客白禮頓，都踢成1比1成功搶分，今次同樣有機會喺態沉嘅「藍戰士」身上搶分，加上車仔今場讓得太辣，唔好話大炒，球隊入波都有困難，點讓球半/兩球，捧錫菲聯下盤啦。

更多賠率：