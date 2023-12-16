賽馬會菁英盃 理文火併標準流浪
2023年12月16日 14:02
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「賽馬會菁英盃」周六（16日）在九龍灣公園上演B組分賽事，由理文火併標準流浪。「黃黑軍團」派出潘尚希、羅焯熙及許可臻3名U22，杜度、余煒廉鎮守後防，迪高出任防中，入球重任落在基華尼頓、保連奴身上。流浪3名U22為陳冠燊、龍梓軒及陳耀祖，法蘭度、金旻奎扼守中路，林嘉緯墮後派牌，支援前線三叉戟劉智樂、伊巴謙和神田夢實。(on.cc東網周六下午3時按次收費直播)
理文正選：
25 潘尚希 [GK]
4 立花稜也
5 余煒廉 [C]
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
12 羅焯熙
18 許可臻
20 保連奴
32 杜度
33 迪高
91 基華尼頓
後備：
1 高俊 [GK]
28 陳嘉豪 [GK]
88 袁皓俊 [GK]
7 保利臣
16 顏樂楓
19 余沛康
21 黃朗嘉
22 詹皓臻
標準流浪正選：
13 [GK] 陳冠燊
4 金旻奎
5林遼太
7劉智樂 7 [C]
10 林嘉緯
12 盧均宜
17 龍梓軒
21伊巴謙
28陳耀祖
33法蘭度
44神田夢實
後備：
1 [GK] 盧兆崎
11[GK] 梁興傑
19姚浩明
20趙正宇
25梁凱俊
26 黎培基
2基藍馬
「賽馬會菁英盃」周六（16日）在九龍灣公園上演B組賽事，由理文火併標準流浪。理文近況出色，當然希望可以「三殺」對手，惟流浪並非毫無還擊之力，尤其射手伊巴謙面對理文合共攻入4球，勢成「黃黑軍團」後防心腹大患，預料今場雙方繼續鬥攻，為球迷送上精彩入球騷。(on.cc東網周六下午3時按次收費直播)
力爭在「賽馬會菁英盃」開齋的理文，今季首次在九龍灣公園的仿真草場作賽，主教練曾昭達承認球隊在適應球場方面，肯定不及平日在該球場操練的流浪：「我哋好多球員都會係第一次喺九龍灣比賽，賽前我哋冇刻意去練仿真草，但都知道要小心作賽，加上球場較細，都需要作相應嘅部署。」好消息是迪高及荷西安祖坐完波監後，是役可以復出。
流浪對上兩次在聯賽及「足總盃」面對理文同告落敗，但整體表現並不失禮，總監李輝立（Philip）坦言今場「未驚過」，目標全取3分：「兩場都有機會贏，最後輸少少，都係因為後防犯錯，導致失波太早同太多，但攻力絕對冇問題，希望今場有改善。」對於李毅凱、林衍廷兩名主力，因隨港隊集訓要缺陣，Philip相信不會構成太大影響：「可能仲有幫助，始終佢哋返嚟都會就住嚟踢。」另外，連續兩場缺陣的中堅馬相訓，因私人理由已返回南韓，暫時未知歸隊時間。