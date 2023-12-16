祖高爾：水晶宮中龍少　曼城勢零失球大勝

從紙面上看，這是一場非常有趣的比賽，因為兩支球隊在過去各5場英超表現都不理想，兩軍合共只取得1場勝利，但事實上兩支球隊卻是實力懸殊。

我認為上仗對盧頓的結果以及他們獲勝的方式將為曼城帶來好處，並能開始期待他們的狀態反彈，尤其在夏蘭特缺陣的情況下先落後再反勝將為他們打下一支強心針，也可以把此前的3和1負短暫低潮期拋諸腦後。

我們談到曼城在對盧頓的比賽中缺少了夏蘭特，我們仍然不確定他會缺陣多久。雖然他的缺陣顯然是一個巨大的打擊，但我認為對曼城這樣的球隊來說，所受的影響並不像聯賽中其他球隊般大。他們是一支擁有大量進攻好手的球隊，例如基亞利殊、菲爾科頓、謝利美杜古、祖利安艾華利斯、貝拿度施華，甚至洛迪卡斯簡迪等，他們不時會攻入重要的入球。祖利安艾華利斯擁有一定的級數，如果有需要的話他也能在中鋒位置上做得更好，另外我們此前也見識過夏蘭特未加盟前貝拿度施華客串偽9號前鋒位置，所以他們有很多後備方案。

另一點我擔心水晶宮的地方是因為曼城今場的爭勝心將會很強，因為他們即將出發中東踢世冠盃，這是他們12月27日前的最後一場英超比賽。我認為中東溫暖的天氣下訓練對他們有好處，可以讓夏蘭特等這樣的球員好好恢復過來，也可以讓史東斯和馬菲奧斯紐尼斯等剛復出的球員獲得更多的比賽狀態，我們在周中的歐聯賽事已看到他們回歸球場，對曼城來說絕對是一件好事。我認為哥迪奧拿會在稍晚的時候給全隊上下一個休息放鬆的晚上讓他們提早慶祝聖誕，這將使球隊更加團結並令他們精神飽滿地回歸並更賣力比賽。

水晶宮在英超已經5場不勝，最近的表現確實不佳。雖然他們上仗對利物浦時咬得很緊，但在我看來他們就像找不到自己的定位。他們對上幾個球季以來一在積分榜中游浮沉，我認為他們正處於一個危險的境況，我們之前見過像修咸頓和列斯聯這樣的球隊也曾處於這個位置，最終他們降班跌落英冠聯賽。

我們看到了鶴臣在對利物浦比賽後的沮喪咆哮，我認為球迷們也在結果中感受到了這種沮喪。我有點同情鶴臣，皆因他今季無法讓受傷不斷的伊比爾治伊斯和米高奧列斯這兩名最好的球員同時上場，這顯然產生了巨大的負面影響，但我仍然認為他們缺乏像賓福特，富咸及韋斯咸等球隊的結構和規劃，令他們難以與之競爭。

雖然水晶宮的防守相當堅固，但他們最大的問題是無論主場或作客都很難取得入球。他們本季的的射門中龍次數在聯賽中排尾二，射門總次數敗排名第16。我認為這是他們致命傷，尤其對比今仗對手曼城，他們在剛才提到的兩個環節中皆排名第一，可想而知今場比賽會朝向什麼的方向發展。

儘管水晶宮會堅持下去並努力讓比賽變得艱難，但最終就像曼城此前對般尼茅夫一樣，一旦曼城打破缺口，入球便會陸續有來，我預計曼城將大勝一場，甚至會出現5比0或6比0的結果。