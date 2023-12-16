足總盃　東方贏1比0淘汰晉峰

「足總盃」周六（16日）於旺角大球場舉行第3場8強戰，東方與晉峰正面交鋒。最終東方憑馬希偉早段的入球，以1比0小勝晉峰，晉級4強。

東方今場由馬高斯、梁振邦及馬希偉組成中場鐵三角，支援巴科爾數胡，孫銘謙及余在言先列後備；至於晉峰，由龐焯熙把關，今場之後將會離隊的凱基負責中場掃蕩，為何思哲和袁世傑創造突擊機會，文智星未有列入大軍名單。

開賽僅2分鐘，東方就憑馬希偉接應左路傳中，門前起腳射入，領先1比0。18分鐘，東方左路開出罰球，巴科爾頂斜。其後東方繼續控制戰局，但都無法再添紀錄，東方半場領先1球。

換邊後不久，東方突擊機會，龐焯熙情急之下衝出禁區外解圍時，侵犯巴科爾，球證觀看VAR後，未有改向龐焯熙出示紅牌。緊接馬高斯主射罰球，被龐焯熙擋出。東方隨後一口氣調入孫銘謙、余在言和鐘樂安，直到87分鐘，孫銘謙禁區內被鄭璟昊剷跌，不過孫銘謙親自操刀被龐焯熙救出，無阻東方以1比0勝出，晉級4強。

東方主教練盧比度（Chino）賽後坦言球隊表現有提升空間，指球隊有不少年輕球員，需時適應比賽壓力：「球隊絕對可以踢得好好多，但最近幾場都踢得唔係好好，令我唔太開心，可能隊內年輕球員要時間去適應，當對手向自己施壓嗰陣要點做。」

晉峰外援凱基完成今場後就會離隊，總教練何信賢指對方將轉會到其他聯賽，透露會有新南韓中堅加盟，希望之後再有其他外援投效。「何Sir」稱球隊以往早段失球後，大多會經歷大敗，但今場僅以1球落敗，對此感到欣慰：「見到球隊同之前唔同咗，好開心班後生仔終於承受到比賽壓力，識得減少失球，去到下半場都唔怕輸，繼續攻落去。」