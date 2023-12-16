賽馬會菁英盃　標準流浪終於贏番理文1次

「賽馬會菁英盃」周六（16日）在九龍灣公園上演B組賽事，由理文火併標準流浪。尾段打少一人的流浪憑神田夢實、龍梓軒、伊巴謙及法蘭度各建一功，最終以4比3險勝「黃黑軍團」，成功報回在聯賽及「足總盃」兩次落敗之仇。

「黃黑軍團」今場派出潘尚希、羅焯熙及許可臻3名U22，杜度、余煒廉鎮守後防，迪高出任防中，基華尼頓與保連奴負責攻堅。流浪3名U22為陳冠燊、龍梓軒及陳耀祖，法蘭度、金旻奎扼守中路，林嘉緯墮後派牌，支援前線三叉戟劉智樂、伊巴謙和神田夢實。

兩隊開賽初段未入局，直至9分鐘基華尼頓一度將皮球送入網，但被旁證指越位在先，理文慘食炸胡。「黃黑兵團」之後再接再厲，18分鐘羅焯熙推順施放冷箭可惜中楣。2分鐘後許可臻禁區頂撞射，又被陳冠燊飛身撲出。流浪之後站穩陣腳，36分鐘神田夢實勁射破網，成功打破僵局。

2分鐘後理文迅速扳平，亞哥斯達起腳省中盧均宜手部，球證直指十二碼，保連奴操刀中鵠。不過流浪39分鐘再次領先，林嘉緯交出直線，龍梓軒禁區內射破潘尚希十指關，半場暫時領先2比1。

易邊後理文急起直追，先有亞哥斯達射門高出，54分鐘終於有收穫，立花稜也左路傳中，尾柱基華尼頓輕鬆撞入。不過3分鐘後流浪又找到入球，伊巴謙一己之力闖入禁區單刀射入。再次領先3比2。63分鐘流浪再下一成，神田夢實罰球斬入禁區，杜度頭槌解圍不遠，法蘭度順勢窩利抽入。

比賽尾段出現小插曲，球證指盧均宜禁區內侵犯許可臻，流浪球員紛紛激動投訴，前者更被兩黃一紅驅逐出場。理文獲得今場第2球十二碼，由保連奴再度射入，但打少一人的標準流浪，最終仍維持贏4比3，分組賽錄得兩連勝，理文則仍未開齋。

理文今場後防失掉4球，主教練曾昭達賽後大讚對方前場球員冲刺力強，以及反擊具備很大威力，但承認部分失球屬於球員自身犯錯，這方面需要多加改善。「黃黑軍團」暫時在「賽馬會菁英盃」3戰未嘗一勝，「達Sir」又提到球隊目前的出線形勢：「當然踢3場得1分，爭出線一定係被動，但我覺得球會今季目標基本上專注喺聯賽，相信大家都理解嘅。」