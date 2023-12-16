傷鋒變陣頂硬上　曼城捱「細」界

英超上演攻防戰，曼城主場迎戰水晶宮。「藍月亮」上仗聯賽驚濤駭浪下以2比1反勝盧頓，經歷4場聯賽3和1負後重響勝鼓，但取勝過程絕不輕鬆，首席射手艾寧夏蘭特受傷缺陣嚴重影響攻力，要攻破水晶宮嘅鐵桶防線可能要花一番工夫，加上雙方近5次交手4次開3球或以下，捧3.5球入球細最明智。（Now 621周六晚11時直播）

曼城上場聯賽對盧頓贏得驚險，狂攻對手無效之餘，仲反被對方一次高空攻擊攻破大門，幸好球隊喺3分鐘連入2球反勝，才得以全身而退。艾寧夏蘭特受傷影響深遠，中鋒位置要交棒畀祖利安艾華利斯，又或者用番前幾季嘅「無鋒陣」，不過無論哥迪奧拿如何取捨，球隊攻力削弱都係不爭事實。

曼城另一個問題係後防，睇番近期表現，近7場全部有失波，共失14球，平均每場失2球，呢個亦係球隊近期成績下滑主要原因，佢哋今場防線人腳回復完整，門將艾達臣摩拉斯拍住魯賓戴亞斯同史東斯，對手水晶宮攻力係英超第2差，相信今場可以保住清白身。

水晶宮喺老帥鶴臣領軍下踢法硬朗，靠穩守突擊搶分，雖然近5場1和4負，但上仗對利物浦若非末段10人應戰，已可爆冷贏波，佐敦阿休停賽令佢哋更加疊埋心水做好防守博偷雞，再睇佢哋近4場全開3球或以下，捧3.5球入球細啱數。

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