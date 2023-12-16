男拔捲土重來大勝北協　精英賽旗開得勝

全港學界精英籃球比賽周六（16日）假北河街體育館展開，九龍區D1冠軍拔萃男書院於F組首場面對港島區D3冠軍北角協同中學，上半場雖然僅領先5分，但下半場及時調整並火力全開，最終男拔以50：20大勝，周日（17日）下午將對中華基督教會全完中學。

拔萃男書院、香港道教聯合會圓玄學院第二中學、北角協同中學和中華基督教會全完中學同處精英賽男子F組。男拔周六（16日）出戰小組賽首場對北角協同中學，北協甫開戰就積極防守，男拔首節憑陳偉邦得5分以10：5領先。第2節北協換入中鋒Vishaldeep Singh加強籃底防守，此子亦為球隊搶得不少進攻籃板，可惜得分主力黃頌文由到「重點招呼」，其餘球員亦把握力不足，故錯失追分機會。男拔此節同樣手感不佳，兩隊各得4分，男拔半場領先14：9。

換邊後，男拔有陳偉邦、鄭祉活等人剷籃得分，打出一段12：2攻勢將比數拉開，陳偉邦此節再有4分進帳。北協節奏被打亂，全節只得4分，男拔此節尾段再有梁浚朗投進三分球，領先至29：13。第4節男拔射手鄭珀麟連入2記三分球，加上梁浚朗兩次剷籃得分，以及陳文滔裡外開弓得5分，最終以50：20搶得首勝。

今場男拔隊長陳偉邦貢獻全場最高11分，梁浚朗亦有7分進帳，全部為下半場所得。16歲男拔中五生梁浚朗（Pat）賽後表示，首戰精英賽感到很緊張，故發揮受到影響：「我們都是第一次打精英賽，自己亦花了一點時間適應比賽壓力，所以教練半場時叫我們放鬆點打。」

Pat指男拔今年重奪學界冠軍，有「捲土重來」的感覺：「算是為師兄們還心願。我覺得我的隊友都很強，我們的優點是無需集中一、兩個球員得分，另外防守方面，我們亦有不錯的體能，能給予對手壓力，所以精英賽我們亦會努力為冠軍而戰。」他亦希望於首個精英賽取得突破：「以往我多數射波得分，好想在精英賽舞台用到我苦練的一些『絕招』，以不同手段得分！」

女子組方面，拔萃女書院以38：30擊敗中華基督教青年會中學，於D組先拔頭籌；另外衞冕的協恩中學同日於A組以60：13大勝基督教香港信義會信義中學。

精英賽首階段由24支球隊分6組作賽，每組前2名晉級第2階段，12隊再分成4組作賽，小組前2名晉級平安夜於荃灣體育館舉行的8強賽。8強起採用淘汰制，4強和決賽將於明年2月3、4日移師伊利沙伯體育館舉行。