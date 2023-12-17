盧頓隊長比賽中心臟病發　賽事腰斬

周六(16日)英超出現驚心一幕，盧頓作客般尼茅夫嘅賽事踢到59分鐘，盧頓隊長洛克爾突然心臟病發昏迷倒地，救護員即場為佢急救，球證亦宣布比賽腰斬。洛克爾被送醫院檢查後，盧頓發聲明指洛克爾喺離場嗰陣已恢復意識，依家會留院進行詳細檢查。

盧頓今仗3分鐘由伊利查艾迪巴約入波領先，般尼茅夫58分鐘由蘇蘭基追平，但之後洛克爾喺中圈冇任何碰撞下突然倒地，雙方球員即叫救護員入場，盧頓主帥艾華斯亦示意球員讓路，兩隊之後返更衣室。據報洛克爾當時曾經昏迷，球證隨後決定比賽腰斬。

盧頓賽後發聲明表示：「軍醫證實洛克爾比賽期間心臟病發，好在喺擔架床抬走嗰陣已經有反應，佢喺球場內接受進一步治療，好多謝兩支球隊嘅軍醫，洛克爾已被送入院，佢依家情況穩定，並喺屋企人陪伴下進行更多嘅檢查。」

29歲嘅洛克耶係威爾斯國腳，今次唔係佢第1次「出事」，今年5月嘅英冠升班附加賽決賽，洛克爾亦曾經喺比賽入面暈倒，喺7月份進行心臟手術後獲准重返球場。英超賽後未決賽腰斬賽事點處理，最大機會係另擇日期踢埋餘下比賽時間。