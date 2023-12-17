曼城離奇冧檔被逼和　踢完世冠隨時落後12分

英超王者曼城出征世冠盃前最後1場聯賽，周日(17日)凌晨主場慘被水晶宮逼和2比2，近6場聯賽只得1勝。曼城依家落後榜首利物浦3分兼踢多1場，嚟緊又要飛去沙特阿拉伯踢世冠盃，當佢哋返英超後，最壞情況係落後利物浦12分。

曼城今場繼續有艾寧夏蘭特缺陣，不過主場仍然控制戰局，基亞利殊24分鐘先開紀錄，歷高利維斯54分鐘門前混戰再入1球。領先2球嘅曼城以為坐定粒六，點知尾段離奇冧檔，水晶宮前鋒桑馬迪達76分鐘接應傳中近門射入，補時4分鐘菲爾科頓禁區踢跌對手，米高奧利斯為水晶宮操刀射成2比2完場。

曼城再度失分後，近6場聯賽只有1勝4和1負成績，亦係自2016年12月哥迪奧拿執教曼城嘅第1季後，首次連續3場聯賽主場贏唔到波。由於曼城將會暫別英超出戰世冠盃，下一場聯賽要到月底對錫菲聯，期間利物浦會有3場聯賽，曼城返到嚟隨時會落後「紅軍」12分。

哥迪奧拿賽後表示：「呢個結果唔關運氣事，而係我哋應得，當你輸呢啲12碼，贏唔到波係應該。我哋其實踢得好好，就好似對利物浦同熱刺，但我哋就係唔夠穩定去保住勝果。我哋嚟緊要坐7個鐘頭飛機去踢世冠盃，帶住3分上機當然最好，但現實如此，要盡快收拾心情應付之後比賽。」