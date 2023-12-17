球場「隱形殺手」　心臟病成球員致命敵人

盧頓隊長洛克爾喺周六(16日)深夜英超比賽途中，突然心臟病發昏迷倒地，幾乎搞出人命，近20年發生多次球員因為心臟出現問題，甚至導致猝死，最轟動係2003年6月洲際國家盃4強，喀麥隆球員科爾喺比賽中，突然倒地，事後證實佢死於隱性心臟病。曼聯中場基斯甸艾歷臣喺2年前歐國盃，亦試過心臟出事暈倒，幸好可以康復，阿根廷射手阿古路就冇咁好彩，被逼結束球員生涯。

心臟病已成為球場「隱形殺手」，比任何傷患更可怕，繼2003年科爾猝死之後，2007年當時年僅22歲嘅西維爾後衞佩亞達亦喺比賽之中昏迷，雖曾恢復意識，但送院後因心臟衰竭。

兩年之後，當時剛被任命為隊長嘅26歲愛斯賓奴中堅查基，隨球隊於意大利集訓後，返回酒店同女友傾電話時，突然心臟病發去世。另外，2012年4月，25歲嘅利禾奴中場摩路仙尼，喺為球隊上陣踢意乙嘅賽事當中突然不省人事臥倒球場，其後因隊醫搶救無效去世。

近年亦有球星遭受心臟問題困擾，導致足球事業受打擊，荷蘭國腳戴利白蘭特曾於比賽時，突然感覺頭暈，最後檢查發現佢患有心肌炎，需要安裝一個皮下植入式心律轉復除顫器，用來調節心率，防止心臟驟停。

美斯最佳國家隊隊友阿古路2021年夏天由曼城轉投巴塞隆拿僅半季，就由因為心臟病，被逼33歲就提早掛靴。基斯甸艾歷臣屬於少數戰勝心臟病嘅「幸運兒」，康復後唔止保持水準，仲加盟大球會曼聯，再創事業高峰。