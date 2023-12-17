港超聯　均業北區主場迎戰港會

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北區運動場周日（17日）下午舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，均業北區坐鎮主場與港會正面交鋒。力爭自升上港超後首場主場勝利的北區，由柏度及葉卓文鎮守中路，肯迪及羅曉聰負責派牌，前線三叉戟為林樂勤、馬圖斯和羅港威；港會方面，費查把守最後一關，里奧及文家永於前線爭取入球，福保羅和泰亞高先列後備。

均業北區正選：

1 林駿杰 ［GK］

3 柏度

4 韋法頓

6 葉卓文

7 馬圖斯

8 泰路圖

9 羅港威

10 羅曉聰

11 肯迪

27 林樂勤 ［C］

77 何浚皓

港會正選：

1 費查 ［GK］

4 劉學銘

5 菲杜化

7 莊文歷

8 麥美倫

17 加斯特夫

18 積施利 ［C］

19 簡嘉亨

23 白星馳

26 里奧

47 文家永

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

2 張俊軒

13 朱偉均

14 何振廷

17 周家樂

20 陳曜燃

21 蘇啟浚

33 蕭世充

73 黃偉國

75 李昀洛

94 韋健豪

99 陳浩嘉

港會後備：

88 邁亞 ［GK］

3 費利皮爾

6 李俊諺

12 村越俊宏

16 溫俊

24 斯特芬

25 基奧

30 福保羅

31 博偉程

91 泰亞高

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北區運動場周日（17日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，均業北區坐鎮主場鬥港會。主隊上場僅負1球，贏得不少掌聲，是役面對接近1個月未有比賽的港會，必定全力出擊，力爭主場首勝。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

均業北區上場首次在北區運動場出擊，一度落後勁旅傑志3球，但在全場1,377名球迷打氣下，最終僅負2比3，主教練梁志榮指對入場數字及氣氛感到滿意，希望球員可以保持上場鬥志，對港會力爭在主場開齋：「港會今季人變動好大，但整體實力都平均，需要提防幾位翼鋒同埋福保羅，目標要攞主場第一個3分。」

翼鋒羅港威近兩場聯賽復任正選，他表示目前狀態正慢慢提升，表現亦一場比一場好；「連續幾場有波入，信心慢慢番嚟，加上之前有一段長時間球隊冇比賽，反而令我可以慢慢調節。」「港威」又期望今場對港會可以繼續作出貢獻：「自己作為前鋒雖然入波都係我嘅職責，但都係以幫到球隊為先。」

至於港會對上1場正式賽事，已要數到11月26日對東方的「賽馬會菁英盃」，主教練東尼咸美頓（Tony）認為對方開季走勢理想，士氣高昂，但有信心球隊能成功搶分：「佢哋之前對住香港U23同晉峰踢得好好，組織力強，就算落後都唔會放棄，但我覺得如果球隊可以打出應有水準，絕對有機會攞到分。」

前鋒泰亞高來港效力的首間球會，正是當時仍處甲組的北區，他向前球會致謝，表示若非收到北區邀請，相信自己不會來港繼續足球事業。他亦稱北區球迷一向十分熱情，相信作客之下惡戰難免：「北區有好多球迷，好踴躍去撐隊波，而且我知道佢哋幾個外援質素幾好，呢場一定唔易踢。」