祖高爾：沙拿專食曼聯後防放題

除了巴塞隆拿與皇家馬德里的西班牙國家打吡之外，利物浦與曼聯的對決也是世界足壇最重要的一場比賽之一，也是今年聖誕狂歡的最佳節目。

在提早出線晉級下，利物浦主帥高普在歐霸讓主力球員們休息，這意味著他的球隊將在周日做好準備，紅軍需要一個很快的入局，否則他們必須像過去幾場比賽中後來居上才能獲勝，就像他們今仗的對手曼聯一樣，經常在尾段才能絕殺對手。

穆罕默德沙拿這名球員絕對不會出現在曼聯寄聖誕卡的名單上，在對陣曼聯的12場比賽中，他一共攻入12球並送上4次助攻，這是他職業生涯對陣所有不同球隊中的最多入球，我認為這名利物浦的主力本周末將再次取得進球。在我看來，他又度過了一個令人驚嘆的球季，目前攻入11個聯賽入球，僅次於夏蘭特位居第二。我們看到周中的歐聯比賽哈利馬古尼和勞基梳爾都在半場因傷被換出，這意味著曼聯的防守將進一步被削弱，而沒有比沙拿更好的球隊或球員來好好利用這一弱點，尤其屆時在雲比沙卡擔任右閘下勢必把達洛治移往客串左閘，他必須處於比賽的巔峰狀態才能與沙拿競爭。我擔心如果領隊坦哈格再次試圖把健康的域陀連迪洛夫放在左閘位置上，就像本季之前一些比賽中如此安排，那對沙拿來說可能是任吃曼聯左路的大放題。

利物浦本季失球數字也是英超中並列最少，而且攻擊力很強，我這對他們的死敵曼聯來說可能是真正的打擊。

誰知道曼聯本周會發生什麼事？從我上仗他們對般尼茅夫時所預測的輕鬆取勝中，可以看到他們是英超中最難捉摸的球隊。當你每次認為他們做得很好有所進步的時候，他們往往會令你大跌眼鏡。

雖然我們很難預測曼聯會在周末拿出什麼的表現，但我們起碼知道他們的兵源相當緊絀，曼聯以下的球員將會或很大可能缺席今場比賽——拉殊福特、利辛度馬天尼斯、般奴費南迪斯（停賽）、美臣蒙特、卡斯米路、基斯甸艾歷臣，也許還有勞基梳爾、馬古尼、連迪洛夫、安東尼馬迪爾和馬拉西亞。在球隊現時的困境下遇上一大堆傷兵實在令他們難以招架，尤其在擠擁的晏菲路球場上面對狀態正佳的紅軍，我認為曼聯沒有機會從這場比賽中取得任何正面的結果。

在猶如一座堡壘的晏菲路球場上作戰，你需要資深的球員帶頭發號施令，我擔心曼聯一些年輕球員可能會在這個周末被迫扔進獅子的巢穴，我一直記得每當我們客場前往晏菲路球場時，摩連奴都會談及距離的重要性。所謂距離意味著門將和防守球員之間的空位遮線需要保持完美，因為利物浦一直是那種善於利用這些空位的球隊，加上曼聯守門員奧拿拿狀態不佳，而且防線一眾正選屆時將會拉伕上陣默契有限，我可以預見這些空間將會被進攻流暢度其高的紅軍完全暴露出來，他們將會捉住比賽初段的機會擊潰紅魔鬼，而曼聯通常要到比賽後段才會進入狀態。另外值得注意的是，曼聯今季一共失了21球，當中在上半場比賽中就失掉了12球。

晏菲路球場周日將化身成古羅馬的鬥獸場，那裡的球迷將會熱血沸騰，並期待利物浦的角鬥士們會為他們瓦解這支今非昔比的曼聯，我預測會是一場3至4球的大勝。