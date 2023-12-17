阿仙奴防線不穩　白禮頓讓球勝爆廠

英超焦點戰，阿仙奴主場火併「海鷗」白禮頓。阿仙奴連續兩場未贏過，狀態略見回落，相反白禮頓近11場僅1敗，加上近年造訪酋長球場恰死「兵工廠」，仲有得受讓咁筍，讓球客勝咪錯過。（Now 621周日晚10時直播）

阿仙奴近期確有回落迹象，之前險勝狼隊同盧頓，都令粉絲一額汗，上場聯賽作客輸畀弗到震嘅阿士東維拉，全場多次失機，日前歐聯半力出擊被燕豪芬逼和1比1，話就話係無關痛癢，不過表現認真麻麻，而呢4仗場場有失波，態勇嘅日本鐵衞富安健洋又受傷，焗用近況一般嘅賓韋特，令右路防守存隱憂。

另邊廂，白禮頓儘管火力不如季初銳利，但攻守做到相對平衡，各項賽事近11場錄得6勝4和僅1負，包括於歐霸B組後來居上，獲得首名晉級，對首次參加歐洲賽嘅「海鷗」嚟講係一大鼓舞。前線祖奧柏度同艾雲費格遜輪流發威，中場柏斯高哥斯及三笘薰頻頻助攻，尤其係三笘薰狀態唔錯，隨時玩殘賓韋特。

阿仙奴主場出擊必定係主動一方，只係高位壓迫打法，反而令後場畀到白禮頓更多空位打快速反擊，翻查紀錄，「海鷗」之前6次造訪酋長球場獲4勝1和1負，單計近3次更加全部贏晒，包括上季大勝阿仙奴3比0，撞正對手防守不穩，今場有機可乘，讓球客勝固然有計，進取啲可直取客勝。

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