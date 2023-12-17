港超聯　港會戲劇性逼和均業北區

北區運動場周日（17日）下午舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，均業北區坐鎮主場與港會正面交鋒。主隊補時階段雖然憑肯迪及何振廷各入1球，以2比1反超，但下半場打少兩人的港會有福保羅完場前建奇功，逼和2比2完場。

力爭自升上港超後首場主場勝利的北區，由柏度及葉卓文鎮守中路，肯迪及羅曉聰負責派牌，前線三叉戟為林樂勤、馬圖斯和羅港威；港會方面，費查把守最後一關，里奧及文家永於前線爭取入球，福保羅和泰亞高先列後備。

港會早段嘗試反客為主，麥美倫禁區頂附近起腳偏離目標。12分鐘，林樂勤中路推順後橫傳，羅港威射門高出。港會到26分鐘先開紀錄，積施利送前，莊文歷右路推入禁區射成1比0。莊文歷末段再有機會擴大比數，把握北區球員解圍不遠起腳，被何浚皓護空門，港會半場領先1球。

北區換邊後不久換入何振廷及張俊軒加強活力，戰至下半場中段，里奧侵犯葉卓文領第2面黃牌被逐。北區隨後開始狂攻，75分鐘，林樂勤主射罰球被費查救出。主隊尾段再調入黃偉國及朱偉鈞加強攻力，直到補時階段，肯迪禁區射成1比1，主隊愈戰愈勇，再憑何振廷門前射入反超。

其後兩隊球員出現衝突，簡嘉亨被指出拳攻擊對方球員被逐。眼見港會落敗之際，福保羅在完場前1次罰球攻勢，門前射成2比2完場，注定北區與升上港超以來首次主場勝利擦身而過。

北區主教練梁志榮坦言球隊上半場發揮未如理想，幸好經調整後，演出有所提升，認為完場前最後一刻被逼和，難免對士氣有影響，但形容此乃足球的魅力：「足球之所以咁多人睇，就係因為好有娛樂性，喺短時間內由贏變輸，希望大家之後集中啲。」