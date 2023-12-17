港超聯　深水埗香港U23激和2比2

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）加深水埗運動場爆發下游大戰，深水埗主場鬥香港U23。雙方下半場合演入球騷，結果靠林學曦梅開二度取得領先優勢的香港U23，被深水埗靠鄧嘉及艾雲馬高域各入1球，以2比2逼和，最終各得1分。

主隊派出鄧嘉擔任箭頭，張廣然及尼高拉斯於兩翼，馬高域兄弟與隊長顏卓彬組成3人中場，宋柱浩及拿亞鎮守後防中路；香港U23有李樂謙及宋絃毅復任正選，鄧筵霑及鄭進泓負責中場串聯，支援林學曦及何家智等前鋒衝鋒陷陣，劉家喬重返大軍名單先列後備。

是日氣溫驟降，兩軍開局都比較慢熱傳球失誤偏多，一度令場上形勢陷入膠著。深水埗先入局，13分鐘，雲尼馬高域與鄧嘉撞牆配合後，推到禁區頂起腳，被香港U23門將雲天樂輕鬆沒收。38分鐘，雲尼馬高域交前，鄧嘉轉身左腳一射，又考驗不到雲天樂。雙方半場互無紀錄。

換邊後，香港U23搶回不少攻勢，53分鐘，杜國樑接應李樂謙開出罰球，尾柱一頂入網，不過旁證就舉起越位旗，香港U23慘食詐糊胡。香港U23再接再厲，73分鐘林學曦禁區內推過拿亞，但就被後者勾跌，球證直指12碼點，12碼由林學曦操刀射入。1分鐘後，林學曦禁區頂偷到雲尼馬高域腳下球，一射入網，以一己之力為球隊搶得兩球領先優勢。

深水埗好快作出回應，77分鐘顏卓彬傳入禁區，造就鄧嘉門前射入扳回一城。1分鐘後，後備入替的陳灝傳中，艾雲馬高域接應撞入，為深水埗追成平手。最終深水埗以2比2逼和香港U23，搶得今季聯賽第1分。