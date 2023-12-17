港超聯　起孖為香港U23搶分　林學曦：好想贏一場

香港U23「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）作客深水埗運動場，以2比2激和深水埗。其中賽後被選為全場最佳球員（POM）的林學曦，下半場兩分鐘內連入兩球，一度為球隊取得領先優勢，惟最終仍被對手逼和。這位香港U23隊長就對未能為球隊全取3分感遺憾，但仍對球隊未來感到樂觀。

作為香港U23今場正選名單中5位超齡兵的其中一員，除了戴起隊長臂章之外，林學曦還要肩負起攻堅重責，他先在73分鐘博得12碼，自己操刀射入，1分鐘後再於前場搶下深水埗外援雲尼馬高域腳下球，為球隊射入拉開比數的入球。

今季聯賽中首嚐領先滋味的香港U23，僅僅4分鐘後就被對手追和，賽後「學曦」承認球隊在應付「順境波」時經驗不足：「可能我哋今季未領先過，我哋表現可以再好啲，始終隊中年輕球員較多，某一刻會失去集中力，領先兩球畀人短時間內追番，對年輕人嚟講都係1次好好嘅經驗。」

「學曦」指已記不起上次在比賽入兩球是什麼時候，只關心能否為球隊爭勝。他對今場未能幫助球隊全取3分感無奈，但相信球隊有能力在未來取得勝果：「雖然呢場贏唔到，但我都會好期待嚟緊同呢班隊友贏一場波。」