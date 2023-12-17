英超雙紅會　利物浦降魔上盤必撐

英超上演「雙紅會」，榜首利物浦主場硬撼「紅魔」曼聯。「紅軍」近期聯賽贏到開巷，氣勢如虹，相反「紅魔」啱啱喺歐聯出局兼損兵折將，加上近年造訪晏菲路球場例冇運行，此消彼長之下，「紅軍」讓球半、兩球都冇有怕，照捧上盤。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

利物浦近期行運一條龍，單計聯賽近5場取得4勝1和，除咗作客逼和曼城1比1，令對手連續23場主場全勝斷纜外，面對富咸同水晶宮都喺末段反敗為勝，盡顯韌力。王牌穆罕默德沙拿於對水晶宮之役攻入扳平士哥，係佢喺「紅軍」生涯第200球之餘，亦係佢今季聯賽第11個士哥，腳風甚順。

相反，曼聯正行緊衰運，各項賽事近4場輸咗3場，唔單止喺上場聯賽主場慘吞般尼茅夫3蛋，成為佢哋英超史上對下游球隊主場最大敗仗，仲喺日前歐聯A組以0比1不敵拜仁慕尼黑，包尾出局令士氣低落。嗰場仲有後防主力哈利馬古尼受傷，連同中場核心兼隊長般奴費南迪斯要坐波監，陣容天殘地缺。

有幾點值得留意，係利物浦各項賽事今季11次主場出擊，全部贏晒，除此之外，佢哋近5次聯賽主場迎戰「紅魔」，亦取得4勝1和佳績，其中近兩次贏4球或以上，包括上季狂數死敵7蛋，可見晏菲路威力唔嘢小，今場必趁曼聯陷低潮追打落水狗，上盤捧得過。

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