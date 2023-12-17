謝德謙：紅魔今晚自求多福

英超兩支傳統死敵今周碰頭，利物浦主場迎戰曼聯！早兩日同一位支持咗曼聯廿幾年嘅英國球迷傾計，點睇呢場雙紅會？佢輕描淡寫講咗句「God bless」。

我絕對明白佢嘅心態，上周輸俾般尼茅夫3球，加埋周中歐聯以小組最低分出局後，老實講對住榜首嘅利物浦抱住輸少當贏嘅心態去對待就夠啦，無期望就無失望，到時曼聯可能有驚喜畀到大家，就好似對住車路士咁。

點解睇曼聯睇得咁淡，除咗近況飄忽外，仲要前中後三線都有唔同球員受傷，望住張受傷名單都戥坦哈格擔心，排陣相當頭痛。仲要巧合地，係坦哈格之前幾位曼聯領隊當中包括莫耶斯、蘇斯克查同摩連奴等等，都係對完利物浦輸波之後無耐就執包袱走人，呢次我都要同坦哈格講句「God bless」。

利物浦雖然歐霸輸波，但因為已經鎖定首名出線，對士氣打擊應該不大，佢哋亦事先張揚呢場比賽將會作出輪換，當中華基爾雲迪積克、穆罕默德沙拿同阿歷山大阿諾特等等主力可以留守基地唔洗舟車勞頓。曼聯就完全相反，周中面對拜仁希望爭取一絲出線希望，可惜輸波而回，今次真係「賠了夫人又折兵」，喺曼聯係種種不利因素下，利物浦呢三分都袋咁一半。