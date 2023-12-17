英華3日內6場比賽　精英賽大勝基智取小組首勝

全港學界精英籃球比賽周日（17日）於東昌街體育館續演首階段賽事，上屆亞軍英華書院在3人得分上雙下，以74：20大勝九龍區D3冠軍基智中學。為備戰精英賽，英華近日出戰「Jr. NBA校園籃球聯賽」大灣區賽事，最終奪得亞軍，可惜隊中主力吳委峻於決賽受傷，預計將缺席周一（18日）及周二（19日）對東華三院辛亥年總理中學及東華三院邱金元中學的賽事。

英華於九龍區學界決賽不敵拔萃男書院得亞軍，精英賽與東華三院邱金元中學、中華基督教會基智中學和東華三院辛亥年總理中學位於C組。英華首場精英賽面對九龍區D3冠軍基智中學未受考驗，首節憑港青成員鍾子豪單節攻入11分，以24：8遙遙領先，半場更拋離至45：12。英華今場另有梁子森和謝逸星各得13和11分，最終以74：20取得小組首勝。

英華大勝而回，但教練朱耀明認為球隊表現「不及格」：「第2節之後派出後備球員上場，但他們的確有待磨練。攻守方面以英華水準來說，未及格，希望他們把握機會吸收經驗。」為備戰精英賽，英華參加了「Jr. NBA校園籃球聯賽」大灣區賽事，最終不敵深圳第二實驗學校得亞軍，這天他們打完決賽就趕回港出戰精英賽，朱Sir說：「這已是我們3日內第6場比賽，我們派了14個球員參賽，和國內球隊比賽效果不錯，因為他們對抗性較強，可以鍛鍊防守和籃板，之前對男拔就是防守強度不足，讓對手太輕易於籃底得分。」

英華陣中大部分球員曾出戰精英賽，相信大賽壓力未如其他「新丁」球隊，不過隊中亦有隱憂，主力吳委峻於深圳賽足踝受傷，這天雖然有來賽場，但在第2節已由兩人攙扶離場，預計將缺陣之後兩場小組賽對辛亥年和邱金元。