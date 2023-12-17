鐵三角入球停不了　國米弗爆拉唔住

意甲焦點之戰，拉素主場對國際米蘭，雙方都已經進身歐聯16強，但論本土賽事表現，榜首國米遠勝一籌，近8場聯賽作客更加取得7勝1和，進攻鐵三角拿達路馬天尼斯、馬古斯杜林、查漢奴古輪流數胡，銳不可當。加上拉素遇強即屈，預料無力阻礙國米全取3分，簡單直取客勝。（Now 638周一凌晨3時45分直播）

拉素今季出現反常現象，歐聯分組賽輕鬆提早出線，但聯賽成績卻未如理想，僅排中游位置，特別係近5場意甲只得1勝，教練沙利都話無辦法解釋呢種情況。

其實歸根究底，由於拉素喺歐聯抽到好籤，同組最強對手得馬體會，另外兩隊飛燕諾、些路迪實力明顯次一級，拉素可以打入16強，並非因為自己表現出色。事實上，拉素踢聯賽遇上強隊，往往陷入劣勢，今季曾不敵祖雲達斯、AC米蘭，今仗遇上「一哥」國際米蘭，更加難發圍。

國際米蘭發揮穩定，近兩場聯賽分別大勝上季冠軍拿玻里3比0，以及大炒烏甸尼斯4蛋，展現冠軍相，前鋒拿達路馬天尼斯以14球排射手榜第1位，馬古斯杜林亦有6球進帳及6次助攻，最令人驚喜係中場查漢奴古都入咗7球，包括近5場聯賽有4場取得入球。國米擁有現時意甲最強進攻組合，加上近4場聯賽僅失1球，簡直係攻守兼備，有力再下一城。

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