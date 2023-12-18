曼聯頂住利物浦34次攻門　0比0悶和當贏波！

周一(18日)凌晨英超「雙紅會」，球迷賽前預期嘅「大屠殺」未有出現，利物浦主場錄得34次埋門下，被曼聯用血肉長城一一頂住，最終踢成0比0完場。利物浦隊長華基爾雲迪積克賽後批評曼聯戰術「唔想贏」，而曼聯領隊坦哈格就大讚球員踢出紀律，對1分非常滿意。

上季利物浦喺晏菲路球場7比0狂數曼聯，考慮到兩軍近期表現同走勢，唔少人擔心曼聯會再次慘敗。利物浦一如所料佔盡上風，發動一浪接一浪攻勢，16分鐘奧拿拿門前接波甩手幾乎被穆罕默德沙拿執雞，但佢之後救出華基爾雲迪積克頭槌勁頂，上半場踢成平手。

換邊後利物浦加強進攻，但面對曼聯重兵死守未能製造有質素嘅攻門，「紅魔鬼」眾志成城下，包括奧拿拿有8次撲救、華拉尼有15次解圍，就算達洛治喺補時階段因投訴過激連拎2黃牌被逐，曼聯最終保住0比0搶走1分，而利物浦失分後跌落第2位，落後榜首阿仙奴1分。

根據Opta數據，利物浦今場錄得34次攻門，比上季贏7比0一仗更誇張，亦係自2016年10月以來英超單場最多攻門而0入球球隊，「紅軍」隊長華基爾雲迪積克賽後表示：「今場第1支球隊嘗試贏波，可惜未能成功，我哋喺每一方面都係優勝嗰隊，曼聯拎到1分已經歡天喜地。」

對於華基爾雲迪積克嘅諷刺，坦哈格就唔回應：「呢啲係佢嘅意見。我對曼聯表現好滿意，所有球員都做足部署，團結一致咁去戰鬥，或者唯一值得批評嘅，係控球嗰陣可以做好啲。利物浦嘅進攻好犀利，只有非常有紀律嘅防守先可以阻止佢哋入波，呢個係對曼聯球員一大嘉許。」