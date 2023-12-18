賽前拎每月最佳　夏維斯率阿仙奴上榜首

周日(17日)英超大戰，阿仙奴主場2比0擊敗白禮頓，力壓利物浦重登榜首。夏天加盟嘅德國中場夏維斯近期撻着，賽前獲頒阿仙奴11月最佳球員獎後，今仗再有入波成為贏波功臣，領隊阿迪達賽後亦大讚呢位德國國腳係「頂級球星」。

面對近況勇猛嘅白禮頓，阿仙奴今仗主動壓逼控制形勢，但連番攻門都未能轉化入球。直到53分鐘，阿仙奴角球攻勢由加比爾捷西斯頂入，白禮頓之後力圖反攻，但喺87分鐘被夏維斯單刀冷靜射入，阿仙奴全場25次攻門下最終贏2比0。

夏維斯賽前喺德國名宿梅迪薩卡手上拎阿仙奴每月最佳球員獎(11月)，今仗延續強勢，攻入個人近7場比賽第4球，阿迪達賽後表示：「又係夏維斯？佢係頂級球員，當佢信心同安全感增加，你就睇到佢嘅表現，佢充滿智慧，踢得好有侵略性同埋效率，頂級！」

白禮頓今場只得1次中目標埋門，領隊迪薩比亦輸得心服口服：「我對戰果失望，但戰果合理，阿仙奴踢得好過我哋好多，佢哋係今季目前英超最佳球員。我哋好少會踢得咁被動，通常都會有更多控球權同入波機會，但我哋唔係太多機會遇到呢種質素嘅對手。」