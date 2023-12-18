香港隊　友賽反負傑志　安帥：要踢得更進取

備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，周一（18日）假將軍澳足球訓練中心，與港超聯球隊傑志「拍跳」。結果靠潘沛軒先拔頭籌的港隊，遭傑志憑迪美路夫及羅素下半場各入1球，反輸1比2。主教練莊恩安達臣賽後承認港隊踢得不夠進取，但表示信心在「亞洲盃」決賽周前提升球隊狀態。

港隊派出謝家榮把關，陳晉一及茹子楠分局左右兩閘，支援艾里奧及李毅凱一對中堅，陳肇鈞、陳俊樂及余在言組成3人中場，艾華頓、安永佳及潘沛軒於前線攻堅；傑志則派出多位主力應戰，包括落選港隊名單的黃洋及費蘭度，基爾頓及米基爾為箭頭迪美路夫輸送彈藥。

傑志開局主動出擊，米基爾及費蘭度都有起腳機會，但威脅不到謝家榮。港隊入局後獲得多個前場罰球機會，但艾華頓及安永佳先後操刀直射，都無功而返。港隊繼續搶攻，潘沛軒接應余在言右路傳中射斜，緊接余在言改到左路發難，較橫予禁區內的陳肇鈞後上一射高出。港隊再接再厲，艾華頓推入大位起腳，被傑志門將買合木提撲出不遠，潘沛軒衝前補中，為港隊完半場前取得領先優勢。

換邊後雙方都變陣，其中港隊作出8個調動，派出史提芬彭利拿、林𧗠廷及鞠盈智等後備兵，藍鳥則有恩查入替。港隊先有後備入替的孫銘謙扣入大位起腳，偏離目標。傑志加強攻勢，迪美路夫先後兩次接應米基爾傳送射斜之後，終於把握機會為傑志追成平手。及後羅素門前的頭槌攻門，導致謝家榮甩手入網，傑志反超比數。落後的港隊加強前場反搶，其中史提芬彭利拿接應胡晉銘交出直線，一射僅僅柱邊出界。最終傑志將2比1勝局保持到完場。

賽後安帥認為港隊需要踢得更加進取：「我哋要踢得更硬淨之餘，進攻同壓迫都要做得更好，球員仲處於本地聯賽嘅比賽節奏，一味諗住控波，而唔會向前逼去畀對手壓力，我要嗌住隊波令佢哋踢得更進取。」距離「亞洲盃」決賽周開波不足1個月，安帥承認要催谷狀態有難度，但對開賽前幫助球隊進入最佳狀態有信心。

對於余在言等幾位今場有份上陣年輕球員的表現，安帥表示：「佢哋喺友賽中肯去表現自己係好重要，我仲未決定最終決選名單，因此所有人都仲有機會。」港隊本地集訓仍未齊人，安帥指米高等外流兵將於本周後期歸隊。至於祖連奴、黃威及勞列斯等傷兵今場無緣披甲，僅在場邊觀戰，安帥透露他們有望未來幾日內投入操練。

上周獲批特區護照後即被徵召入集訓名單的史提芬彭利拿，今場首次為港隊披甲，他表示未有感到緊張，並表示正努力融入港隊踢法：「要努力訓練去適應港隊嘅前場逼搶嘅踢法，呢種踢法係會畀到我哋更多埋門機會，希望透過訓練同友賽嘅表現，向教練證明實力。」史提芬彭利拿今場有過多次起腳機會，更一度與入球非常接近，他表示作未有因為入籍兵身分，而感到太大壓力：「我只係希望可以成為港隊一份子。」