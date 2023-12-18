異軍突起火力冠西甲　基羅納發「維」博上盤

今晚西甲獨腳戲，榜首基羅納主場迎戰艾拉維斯。奇兵基羅納繼續今季神奇之旅，連場報捷信心爆晒棚，遇上表現飄忽嘅艾拉維斯，可望乘勝追擊，讓一球照捧上盤。（Now 632周二凌晨4時直播）

基羅納今季異軍突起，開咧後16場聯賽取得13勝2和僅1敗，單計近8場豪取7勝1和，包括上輪作客以4比2擊敗巴塞隆拿，絕對唔係虛火。

基羅納背後有城市集團撐腰，秉承集團「旗艦球隊」曼城嘅傳控打法，無論係小將恩高靴里拉、恩古圖、阿歷斯加西亞，抑或烏克蘭孖寶杜夫比克及迪斯漢高夫，都完全融入呢種戰術，杜夫比克今季聯賽已有8球進帳，雖然入波球員分布得好散，但未計今輪，「基軍」以38球為西甲火力最強球隊，不容忽視。

另邊廂，艾拉維斯表現飄忽，近4場聯賽僅1勝，仲要係贏弱旅CF格蘭納達，單計今季聯賽客戰只得3和5負未贏過，佢哋最大問題係攻力疲弱，今季踢咗16場聯賽，入得14粒咁大把，係其中一支火力第2弱球隊，慘不忍睹。值得留意，係基羅納喺各項賽事近6場，有4次曾落後下反敗為勝，可見佢哋水準唔錯之餘，亦具備頑強鬥志，讓球盤讓到一球坐走望贏，上盤有計。

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