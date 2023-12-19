曼聯總監飛沙特　兜售2.3億鎊「4大瘀血」

曼聯今季成績令人失望，1月轉會窗勢必繼續翻新換血，據英國《每日郵報》報道，曼聯足球總監梅托早前秘密飛沙特阿拉伯，同沙特聯賽會商討4名球星轉會，包括查頓辛祖、安東尼馬迪爾、卡斯米路同華拉尼，不過梅托此行只係初步接觸，離開沙特嗰陣未有達成任何協議。

據報梅托月初飛去利雅得同沙特聯賽代表會面，希望可以兜售辛祖、安東尼馬迪爾、卡斯米路同華拉尼4球星，曼聯當初簽呢4位球星花費總值2.3億鎊(約22.68億港元)，但為籌集資金喺1月畀領隊坦哈格買人，目標包括中堅、中場同前鋒各一，會願意大幅割價求售。

不過，《每日郵報》指沙特球會未必會喺1月重槌出擊，而係留待夏天先再次掃貨，消息指曼聯依家最大目標係踢走英格蘭翼鋒查頓辛祖，其餘3人如果冇收到合適報價，亦唔會強逼佢哋離隊，梅托返英國前未冇就任何轉會達成協議。

1月嘅轉會市場好可能係梅托「揸旗」嘅最後一個轉會窗，盛傳新股東拉特克利夫完成入股後，梅托將會被革去總監一職，拉特克利夫屬意新嘅管治班底，候選總監包括法國嘅前曼聯球員白蘭斯以及前水晶宮總監費曼。