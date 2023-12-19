港超聯　東方巴科爾奪11月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「11月最有價值球員」由季中加盟東方的巴科爾奪得，也是該位西班牙射手首次贏得每月最有價值球員獎。

東方在11月表現非常出色，踢了3場賽事悉數獲勝。首先在「高級組銀牌」8強戰與冠忠南區鬥到加時，最終以3比2險勝，4強再大勝標準流浪3比0殺入決賽，餘下一場「賽馬會菁英盃」亦以4比1輕取港會，而巴科爾在3場比賽同樣踢足全場兼取得入球，包括對冠忠南區加時階段奠定勝局。

現年30歲的巴科爾自10月加盟東方後，至11月的每場賽事都以正選上陣。連同10月4場賽事，他更創下連續7場為東方入球的紀錄，直至12月才中斷。其實他在「10月最有價值球員」選舉中，也僅以兩票之差屈居在大埔門將謝家榮之後，到今月再獲評審青睞，最後以約50％的支持率，獲選為11月MVP。

暫以7個入球成為東方首席射手的巴科爾，在主教練盧比度手上接過獎盃後十分高興：「我在每一場自己上陣的比賽，都獲得入球，非常高興能夠為球隊爭取勝利。」他又表示：「我很喜歡在香港的生活，天氣雖熱，但總算可以適應，隊友們亦很友善。目前只會想的是，之後每一場比賽都做好準備。明年或下季會怎樣，沒有人會知道。我們此刻要集中精神讓一切變得更好，明年就會更加好。」