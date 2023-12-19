香港帆船第1人！貝俊龍成功奪奧運入場券

貝俊龍在ILCA 7單人帆船奪得奧運資格，成香港第1人。（相片由中國香港帆船運動總會提供）

香港ILCA 7單人帆船代表貝俊龍（Nicholas Halliday）在泰國芭堤雅舉行的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽奪得冠軍，成功取得巴黎奧運入場券！他是香港史上首個以資格賽首名奪得帆船奧運單人帆船項目資格的運動員，亦是繼洛雅怡後，第二個憑資格賽取得奧運資格的帆船運動員。今次亦是香港帆船隊連續兩屆有運動員入圍奧運項目。

貝俊龍在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽中表現穩定，自第二個比賽天後便一直穩守在第首位，他在10場賽事中取得一場取第1，三場取得第2，最終以3分的優勢擊敗次名泰國選手Arthit Mikhail Romanyk，奪得資格賽第一名。在今個賽事的單人帆船的項目中，拿下前兩名的選手均可奪得奧運參賽資格，貝俊龍跟泰國選手雙雙入圍巴黎奧運的ILCA7單人帆船項目。

貝俊龍曾兩次代表香港參加亞運，分別是2018年的印尼雅加達亞運和在今年9月舉行的杭州亞運。在今年的杭州亞運，最後一天的獎牌賽由於風勢欠佳而取消，貝俊龍總成績以第四名完成，跟獎牌擦身而過。

對於再次有帆船運動員取得奧運會資格，中國香港帆船運動總會感到非常的驕傲，運動員的努力再次得到回報，同時證明香港帆船運動員非凡的實力，貝俊龍的堅持和汗水，令整個帆船界感到光榮，並期待貝俊龍在明年奧運上再爭佳績。