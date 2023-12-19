世冠盃4強浦和紅鑽鬥曼城　免費台直播

世冠盃4強大戰，日職勁旅浦和紅鑽挑戰上季歐聯盟主曼城。兩隊級數上雖然有一定差距，不過冠軍大熱曼城近期狀態麻麻，而且舟車勞頓由英國趕飛沙特阿拉伯比賽，球員身心俱疲，演出難免打折扣，比賽早段隨時歎慢板，1.5球半場細機會高唱入雲。（ViuTV 99台周三凌晨2時直播）

曼城周日凌晨踢完對水晶宮嘅英超後，隨即拉隊坐長途機趕赴沙特踢今晚世冠盃，無論體能、精神同時差適應點都有影響，呢個亦係歷屆歐洲球隊所面對嘅問題。翻查數據，歐洲球隊近8屆世冠盃準決賽，有7次半場總入球開1球或以下，預料「藍月亮」上半場都會適應咗先，下半場再嚟發力唔遲。

事實上，曼城近期狀態認真一般，對上8場賽事只係贏過3場，包括上場被水晶宮補時逼和2比2，球員士氣大受打擊，受傷嘅挪威前鋒艾寧夏蘭特今晚未必趕及復出，加上奇雲迪布尼繼續養傷，進攻兩大核心齊齊缺陣，對曼城肯定係重大打擊，主帥哥迪奧拿必定落柯打踢番最拿手嘅傳控足球，上半場唔會急於進攻，等下半場伺機而行。

日職代表浦和紅鑽上輪以1比0淘汰墨西哥勁旅利昂，雖然進攻上冇乜創造力，但防守表現唔曳，而且適應環境同準備亦喺曼城之上，早段有氣有力下每人走多一步，有望拉近同對手嘅差距，一於博1.5球半場細。

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