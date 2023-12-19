香港隊　獲食品公司贊助　1月推出主題杯麵＋薯片

足總周二（19日）下午在賽馬會足球訓練中心（FTC）舉行發布會，正式宣布獲日清食品贊助，並成為港隊獨家食品夥伴，惟實際贊助金額未有透露。值得一提，印有港隊職球員肖像的主題合味道杯麵，以及日清湖池屋薯片，將在明年1月初陸續公開發售，球迷敬請期待！

今次發布會提到日清食品將成為港隊官方贊助商，以支持港隊出戰明年「亞洲盃」決賽周及世盃外第二圈賽事。而為提升關注度，雙方更合作推出印有主教練莊恩安達臣、4名主力包括葉鴻輝、孫銘謙、黃威及安永佳肖像的主題合味道杯麵，以及日清湖池屋薯片。值得一提，限量版杯麵將於2024年1月12日起在各大超市、便利店有售，而限量版薯片亦於2024年1月5日起在指定超市有售。是日除日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆、足總主席霍啟山外，5名港隊成員均有出席，嘉賓們先後輪流上台致辭、兼進行紀念品頒贈及大合照儀式，過程約半小時便結束。

足總主席霍啟山在活動後受訪，提到今次推出的港隊主題合味道杯麵、薯片十分創新，同時他又期望與日清的首次合作，可令香港足球變得產業化，惟指不方便透露實際贊助金額：「具體細節屬於『商業安排』，對方都唔希望對外公布，所以唔方便透露，但主要資助都係關乎本地足球發展，同時會有額外津貼分配畀23名『亞洲盃』球員，球員都會受惠。」

港隊前鋒安永佳則透露平時較少吃杯麵，更笑言不肯定有自己照片的杯麵會否特別暢銷，但就對港隊獲得贊助感開心：「見到自己嘅樣印落杯麵，感覺係有啲怪，但係好特別，對我同一班港隊球員都係值得驕傲嘅一件事。呢兩年港隊成績幾好，吸引到贊助，對港隊同香港足球都係好事，希望日後見到更多類似嘅合作機會。」

至於日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆則認為港隊今次重返「亞洲盃」，對本地體育事業發展意義重大，承諾日清將伴隨港隊出戰海外賽事，藉此爭取更多榮譽。同時他又希望秉持「飲食和運動是健康的兩大軸心」信念，務求將足球和體育活動普及化，並透過飲食和運動，在香港推廣健康的生活模式。