艾勤35分17籃板助晉裕獵鷹　揚言力爭第5名入附加賽

修頓場館周二（19日）上演兩場香港甲一籃球聯賽，頭場由晉裕硬撼崇德飛鷹。最終晉裕憑艾勤攻入全場最高35分17籃板4封阻下，以83：71輕取陣容不整的飛鷹，保持爭取前6機會，而飛鷹則在聯賽7連敗。

兩名飛鷹主力奧斯汀及呂銘彥，據悉因病是役只能作壁上觀，但飛鷹首節中段仍憑許烜行連入2球3分球取得領先，但晉裕隨即憑近期狀態優異的蘇志樂搏得「and 1」後，再於外線「發炮」反超23：18，加上艾勤及鄧力加分別攻入12和7分，以29：23領先完第1節。

飛鷹第2節有楊文鋼攻入今場第2球3分，助球隊緊咬比數，蘇志樂及艾勤則繼續擔起得分重任，令晉裕的始終保持單位數領先。隨後李東坤上籃得手，許烜行抄截林萬進後再添2分，飛鷹一度追至35：37接近距離，但艾勤屢次於籃底建功，蘇志樂接應劉子禮傳送後攻入3分球，拉開9分差距，晉裕領先47：38完半場，當中艾勤和蘇志樂分別攻入19及15分，飛鷹方面就以許烜行射入11分最為突出。

晉裕第3節進行約3分鐘打出12：2的攻勢拉開分差，領先至59：40，逼使飛鷹叫暫停。惟飛鷹調整後，起初未見太大起色，僅憑余嘉寶射入3分球「止血」，其後艾勤表演大力入樽，單節轟入12分，不過飛鷹未有放棄，打出10：0的攻勢追至58：70。

飛鷹到最後1節延續氣勢，馬港燊連取4分，把分差縮窄至單位數，但蘇志樂攻入本場第3球3分，重新拉開75：62，戰至末段晉裕雖然有趙蕸雄因傷退下火線，無阻球隊力保勝果，以83：71擊敗對手，目前晉裕錄得3勝4負，而飛鷹聯賽7連敗。

晉裕今場有艾勤攻入35分17籃板4封阻，錄得「雙雙」，另一進攻箭頭蘇志樂也有24分進帳，包括3球3分球；至於飛鷹，缺少主力之下有4人得分上雙，當中許烜行及楊文鋼各入14分，並列全隊最高。

艾勤賽後受訪時坦言，飛鷹有幾位主力缺陣，令球隊佔優，直言大家有力做得更好，慶幸最後仍順利勝出，盼以第6甚至更高排名完成常規賽：「打入頭6是我們的目標，餘下兩場常規賽要繼續努力，希望能更進一步，以第5位打入附加賽。」