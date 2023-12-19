漢友艾華士伊榮組新雙核　大勝建龍飛馬

甲一男籃聯賽周二（19日）晚尾場，漢友憑艾華士和史葛伊榮合取38分，以96：75輕取建龍飛馬，取得兩連勝。

漢友開局即大打快攻，鄺錦昌2分半鐘取5分，加上艾華士和溫梓豐強攻籃底，協助球隊打出9：0，建龍飛馬由周健宏命中罰球「止血」，及後有馮嘉豪轟入三分球，加上邱廣華、亞理切入得分，一度追至落後3分。不過漢友把握力較佳，殷兆俊、鍾俊昇先後命中三分球，艾華士亦兩次跳投得手，首節領先27：13。

漢友第2節前3分鐘憑蔡駿賢裡外開弓、加上鍾俊昇的三分球，拉開至20分差。建龍飛馬僅靠亞理快攻切入得分，但球隊失誤頻繁，漢友再憑鍾俊昇和史葛伊榮再轟兩記三分球，拉開至43：22，迫使建龍飛馬叫暫停。其後，漢友依然保持優勢，新註冊的史葛伊榮妙傳助攻艾華士，尾段再投進一記急停「long 2」，帶領球隊以53：32繼續領先。

換邊後，史葛伊榮再顯功架，身高1米75的他在身高2米06的亞理面前跳投得手，突破能力強的他為漢友注入不少活力，單節7分。漢友艾華士同樣手感火燙，轟入三分球後，連過2人切入得分，他亦單節8分，助漢友拋離至82：56。

漢友第4節收起艾華士，建龍飛馬由張馳岳連入5分，加上亞理切入送上大力入樽追至66：84，建龍此節雖打出19：14，但此前失分太多，未能追近。漢友亦有朱浩雯轟2記三分球穩住領先優勢，最終漢友以96：75取勝。

漢友今場多點開花4人得分上雙，艾華士22分8籃板、史葛伊榮16分5籃板3偷球、鍾俊昇13分、蔡駿賢11分。建龍飛馬則有亞理獨取28分16籃板，另有張馳岳得10分。

甲一男籃聯賽形勢（截至12月19日)

球隊 賽 勝 負

香港東方 7 7 0

滿貫 6 6 0

永倫 6 5 1

南華 7 4 3

康仁福建 6 4 2

漢友 7 3 4

晉裕 7 3 4

南青 8 1 7

建龍飛馬 7 1 6

崇德飛鷹 7 0 7

註:

贏波獲2分，落敗獲1分

常規賽前6名晉級，前2名直接入季後賽4強，第3至6名進行附加賽爭逐餘下兩個4強席位