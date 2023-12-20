甲一直播南華鬥福建　楊瑞鴻激勵隊友間加強進攻信心

甲一男籃聯賽今晚（19日）頭場由南華對康仁福建，後者近期氣勢如虹，賽前錄得4連勝，今場如能取勝更有機會衝上前4，激戰可期！（on.cc東網及港台電視32周三晚上7時直播）

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南華上場迎來今季勢不可擋的滿貫，最終以81：95告負，錄得今季第3敗，現時以4勝3負排第4位。南華上場第1節曾領先多達9分，但滿貫很快作出調整，半場已反超前至48：40，最終南華以14分之差落敗。南華3人得分上雙，朱亮23分7籃板、余理洋16分3助攻3偷球、梁兆華三分球6射4中得12分，但面對坐擁兩大中鋒蓋帝斯加惠龍兒的滿貫，南華只搶下26個籃板球，比對手少17個，成為勝負分野。

南華下場迎來康仁福建，雙方今季首度交鋒，後者上場憑居港球員李察士23分20籃板，加上楊瑞鴻14分73：46大勝南青取得4連勝，楊瑞鴻認為球隊逐漸上力：「近期4連勝給予我們好大信心，見到球隊磨合得愈來愈好，特別是防守做到賽前部署，如能在進攻上增添多點信心、信任隊友，相信會發揮得更好。」

現時康仁福建於積分榜僅落後南華1分，以4勝2負排在第5位，如能再下一城，有望衝上前4，預早拆聖誕禮物，楊瑞鴻表示：「這場比賽都相當重要，關乎我們能否上頭4，所以我們都很想贏。我們會針對朱亮、余理洋兩大得分點作部署，防守行先，帶動進攻，希望可以贏波！」不過南華一向防守出色，特別外圍防守壓迫夠強，往往令射手們難以起手，將為康仁福建帶來很大挑戰。

甲一男籃聯賽

今日賽程

日期：12月20日（星期三）

地點：灣仔修頓場館

時間：

7：00pm 南華 對 康仁福建

8：40pm 永倫 對 滿貫

門票：60元，長者學生優惠票：40元