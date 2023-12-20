曼城大勝闖世冠盃決賽　五冠王叫胡

周三(20日)凌晨世冠盃4強，英超豪門曼城即使排出「無鋒陣」仍然以3比0大勝日職球隊浦和紅鑽，晉身決賽，將會同巴西勁旅富明尼斯爭奪冠軍，向「五冠王」目標進發。「藍月亮」中場高華錫今仗取得加盟曼城後首個入波，如果球隊捧盃，呢位克羅地亞國腳就會成為史上首位為3支唔同球隊奪得世冠盃嘅球員。

曼城領隊哥迪奧拿胸有成竹，射手艾寧夏蘭特因傷缺陣之下，正選陣容仍然起收另1位前鋒祖利安艾華利斯，排出「無鋒陣」由2位中場貝拿度施華、馬菲奧斯紐尼斯擔當「假9」角色，效果非常好，一開波就圍攻對手，戰至上半場補時，馬菲奧斯紐尼斯傳中，導致紅鑽中堅凱巴頓擺烏龍，領先1比0。

換邊之後，基爾獲加送出美妙直傳，高華錫單刀射入成2比0，呢位29歲中場今夏由車路士轉投曼城，大部份時間擔任後備，被指係失敗收購，佢今仗大踢爭氣波，成功開齋。踢到59分鐘，曼城2位「假9」合作，馬菲奧斯紐尼斯勁射被門將西川周作撲出，貝拿度施華截到波順勢射入。「藍月亮」領先3球之後，哥帥見大局已定，作出多個換人，留力踢周六(23日)凌晨決賽對富明尼斯。

賽後曼城官方選出高華錫為隊內今場最佳球員，佢有3次射門入1球，傳球成功率達95%，包括2次關鍵傳球，仲有2次扭過對手。高華錫之前曾經為皇馬及車路士合共捧過3次世冠盃，如果曼城今屆奪冠，佢就可以創造紀錄，成為首位為3支唔同球隊捧世冠盃嘅球員。曼城今年亦有望繼奪得英超、英足盃、歐聯及歐超盃之後，向第5個冠軍邁進。

至於浦和紅鑽輸波之後，將於周五(22日)晚同艾阿里踢季軍戰。