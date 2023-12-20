車路士入英聯盃4強代價大　安素受傷痛哭

周三(20日)凌晨英聯盃8強，車路士主場對紐卡素，雙方防線不約而同「送禮」犯錯，打和1比1，車路士憑互射12碼勝出，晉身4強，但亦付出沉重代價，身價達1.07億鎊(約10.6億港元)嘅中場安素費南迪斯不幸受傷，賽後更加情緒失控痛哭，似乎傷勢唔輕。

英聯盃傳統上只屬於大球會眼中嘅「雞肋」，但車路士為免四大皆空，仍然強陣出擊爭標，點知上半場連番受打擊，開波初段，干拿加歷查勁射中楣彈出，踢到16分鐘，利維高維爾回傳失誤，皮球落入紐卡素前鋒哥林威爾遜腳下，長驅直進，原本威脅唔大，但車仔中堅班洛特巴迪亞舒尼解圍失誤變助攻，被哥林威爾射入打開紀錄。

戰至32分鐘，車路士再傳出噩耗，安素費南迪斯受傷退下火線，由布查入替，呢位阿爾巴尼亞國腳曾經射門入網，但因為越位被判無效。

換邊之後，車路士加強攻勢，但一直老鼠拉龜，無從入手，直至補時2分鐘，輪到紐卡素防線犯錯，捷比亞控球失誤，梅迪歷把握機會射入扳平1比1。由於不設加時，雙方立即以互射12碼分勝負，車路士4射全中，上屆亞軍紐卡素有捷比亞、馬特列治宴客，捷比亞成為球隊出局大罪人。

車路士雖然打入4強，但領隊普捷天奴笑唔出，賽後佢透露安素費南迪斯嘅傷勢唔樂觀，未知需要抖幾耐。據悉呢位阿根廷國腳近幾星期一直受腹股溝傷患困擾，今場可能令傷勢惡化。

不過，車路士亦有好消息，季前受重傷一直缺陣嘅新兵尼干古今仗69分鐘後備上陣復出，並喺互射12碼階段射入1球，狀態唔錯，對車仔而言絕對係一場及時雨。

另外2場8強，愛華頓主場同富咸打和1比1，富咸憑互射12碼勝出，至於米杜士堡大勝維爾港，同樣打入4強。