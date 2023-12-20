拉莫斯18季西甲入波　西維爾換帥即反彈

西維爾換帥立竿見影，新教練科里斯第1場領軍之下，喺周三(20日)凌晨西甲作客以3比0大勝CF格蘭納達，老將沙治奧拉莫斯頂入1球。根據OPTA統計，呢位37歲中堅職業生涯累積18季西甲取得入球，同已退役嘅貝迪斯名將祖亞昆，並列踏入21世紀以來，最多季西甲入波嘅球員。

西維爾上輪西甲吞基達菲3蛋之後，教練迪亞高阿朗素被炒，並聘請前屈福特領隊科里斯接手執教，果然立即發揮「新帥效應」，上半23分鐘艾迪亞柏祖沙左路傳中，省中對手改變方向，反而直接笠入打開紀錄。僅過9分鐘，奧甘波斯離門大約30碼遠射入世界波，領先2球。

換邊後冇耐，沙治奧拉莫斯接應罰球頂入成3比0，亦係呢位老將今季回巢之後，首次喺聯賽入波，累積18個不同西甲球季都有波入，同祖亞昆睇齊，成為踏入21世紀以來，最多季西甲入波嘅球員，如果佢下季再入波，就可以刷新紀錄。

賽後沙治奧拉莫斯喺社交網話：「1場必須、艱苦、當之無愧嘅勝利，好開心可以為球隊入波，現已重上正軌，前進吧，西維爾。」西維爾結束連續10場聯賽不勝困局，總算可以舒緩護級壓力。