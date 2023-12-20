英聯盃8強利物浦鬥韋斯咸　免費台直播

英聯盃8強大戰，利物浦主場迎戰韋斯咸。利物浦係前屆英聯盃盟主，佢哋今屆已經躋身8強，上圈2比1淘汰般尼茅夫都派主力出戰，穆罕默德沙拿、蘇保斯拉爾均正選披甲，預料會續遣強陣。「錘仔」實力不容忽視，上圈淘汰阿仙奴證明一切，兩軍交鋒預計會於早段駁火，韋斯咸近3仗半場全開2球或以上，捧1.5球半場大。（HOY TV 77台周四凌晨4時直播）

利物浦上場英超「雙紅會」被曼聯悶和0比0，主場11連勝斷纜，不過「紅軍」全場34次射門足證進攻火力十足，入唔到波只因前鋒太心急，同埋曼聯全軍縮後決心死守所致。韋斯咸唔會好似曼聯一樣打防守足球，預計會有更多進攻空間。

「紅軍」以往應付英聯盃會大幅輪換，但根據佢哋早幾場排陣，今季明顯改變策略，派出更多主力出戰；主帥高普今場將進行調動，「聽從民意」收起進攻啞火嘅達雲紐尼斯，改用加普拍穆罕默德沙拿同路易斯迪亞斯，進攻表現料可回復舊觀。

韋斯咸上季歷史性捧走歐協聯冠軍，今季聯賽、歐霸盃及英聯盃3線作戰，取得唔錯成績，佢哋喺聯賽排第8，歐霸盃首名出線，英聯盃上圈又以3比1淘汰阿仙奴。不過「錘仔」近期表現大起大跌，早前淨吞富咸5蛋，近兩場又連勝弗賴堡同狼隊，近3場不論勝負半場全開2球或以上，今場面對攻力甚強嘅利物浦，相信甫開賽就會擦出火花，半場大有計。

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