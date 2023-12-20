76歲渣巴進行手術　自嘲「矮仔摔倒了」

NBA傳奇「天勾」渣巴早前睇音樂會時摔倒，需要進行髋關節手術，這位年屆76歲的長人周二在社交平台向球迷報平安，並自嘲「很難接受一個曾經是世界級運動員，就這樣跌倒...」。

「矮仔渣巴摔倒了！」身高7呎2吋的渣巴在網上發文第一句就這樣自嘲，他在文中提到「我當時是想救一個從台上跌落的小孩，但自己卻只是絆倒了。」這位6屆NBA冠軍繼續調侃:「很難接受自己曾是世界級運動員就這樣跌倒，但年齡是一個偉大的均衡器，它讓我們所有人都變得謙卑；現在，我是一位世界級的病人，每年和其他45萬美國人一樣，接受髋關節置換手術，躺在病床上康復。」

渣巴透露原本計劃在演唱會上講話，這是聲樂四重奏數十年職業生涯的最後一場演出，「但我摔倒了，臀部骨折，被送往加州大學洛杉磯分校醫院。」日常都會在網上發表有關體育文化及政治評論的渣巴繼續風趣地表示:「我將休息1星期左右，以充分恢復體力，並與家人共渡時光。當我回來時，會帶着閃亮的新臀部及許多閃亮的想法來分享。」

這位NBA歷史上的超級中鋒，在21年職業生涯中共贏得6屆總冠軍，個人6奪年度最有價值球(MVP)，19次入選全明星，綽號「天勾」；而他以累積38387分成為NBA歷史得分王的紀錄保持多年，最近才被勒邦占士在上季打破。