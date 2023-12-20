【人物誌】人球變神鋒　馬約萊爾入波直逼比寧咸

周三(20日)凌晨西甲，基達菲比賽末段連入2球，作客爆冷逼和馬德里體育會3比3，補時射入12碼嘅基達菲前鋒馬約萊爾梅開二度，今季西甲已入12球，僅落後射手榜一哥祖迪比寧咸1球，由昔日不斷被外借嘅「人球」，變身為神鋒。

今場馬體會主W熱到只有1.27倍，上半場44分鐘基沙文入波打開紀錄，換邊之後，基達菲由馬約萊爾建功扳平，但馬體會始終佔上風，全場有29次射門，對手只有8次，艾華路莫拉達、基沙文各入1球，領先至3比1，以為可以全取3分，但87分鐘洛迪古斯阿尼斯入波追至2比3，加上補時馬約萊爾射入12碼，戲劇性逼和3比3。

馬約萊爾近10次西甲上陣有8次取得入球，腳風極之順，呢位26歲西班牙前鋒出身於皇馬青年軍，升上一隊後不受重用，先後被外借去禾夫斯堡、利雲特、羅馬、基達菲，直至上年夏天先至被基達菲正式買斷。

馬約萊爾上季西甲上陣35場僅入8球，但今季未到一半賽程已經入12球，表現脫胎換骨，佢話自己正在經歷一個偉大球季。馬約萊爾只要保持水準，應該有機會入選西班牙國家隊，出戰明年歐國盃。