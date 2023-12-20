激到爆！甲一爭四大戰　南華1分反勝康仁福建

香港甲一籃球聯賽周三（20日）早場上演爭四大戰，南華硬撼康仁福建。最終南華成功克服近20分落後，以75：74反勝福建，取得爭逐聯賽頭四重要一勝。曾湛元及葉耀邦於落後階段勇悍搶攻，分別拿下14及13分，表現亮麗贏得讚賞。

上場大敗予勁敵滿貫的南華，急需1場勝利重振雄風，面對4連勝的福建，首節曾經打出1段7：0的攻勢領先，但福建旋即憑林羽連得5分，黃律堯搏得「and 1」，加上李察士大力入樽，福建反超14：10。其後福建得勢不饒人，李察士快攻得手，黃子謙轉身射入Fadeaway，拉開10分差距。南華其後有葉耀邦射入3分球，但福建成功穩住局勢，以23：17領先完第1節。

南華第2節形勢一度好轉，余理洋切入後分予朱亮射入3分，羅意庭快攻上籃，助球隊追至29：30，隨後林羽回敬兩球3分，福建維持4分優勢，隨後福建再接再厲，李察士射入中距離，黃子謙再添1球3分，頭兩節有林羽及李察士分別入15和11分的福建，擴大領先優勢至49：40完半場。

懷斯第3節甫開始就上籃得手，李察士連取4分，黃子謙繼續於外線「發炮」，福建領先至59：42。南華之後有余理洋射入3分「止血」，梁兆華搏得「and 1」，葉耀邦籃底放入2分，南華追至56：65進入第4節。

楊瑞鴻最後1節抄截得手後，快攻搏得「and 1」，重新把分差擴大至雙位數。不過其後展開反撲，曾湛元「and 1」令福建叫暫停調整，一直苦苦追趕的南華，終於憑曾湛元上籃反超69：68。隨後楊瑞鴻再次「and 1」後，再於外線建功，福建再度領先。但南華有葉耀邦及余理洋挺身而出，南華最後1分鐘順利反超，最後時刻林羽未能射入3分球，福建以74：75落敗，4連勝告終。

控衞曾湛元臨危不亂改寫戰局

今場南華有余理洋射入全隊最高18分，曾湛元及葉耀邦分別入14和13分；至於福建，楊瑞鴻攻入最場最高21分，李察士17分12籃板，林羽亦有15分進帳，可惜仍難逃一敗。

曾湛元是役後備登場攻入14分，當中13分在下半場取得，可謂球隊反勝攻臣，他坦言球隊最近不太集中，幸好第3節起做好防守，成功找回節奏得以反勝：「球隊近期練習時不夠專心，今場可謂『打番起隊波』，因為球隊本身以快節奏見稱，但近來始終打不起快攻，但今場明顯有改善。」

他又稱今場屢次得分助南華反勝，證明自己有能力為球隊作貢獻：「總算證明自己努力沒白費，希望球隊大家之後繼續做好防守，每人走多步，球隊表現自然有進步。」